Ως γονείς κατοικίδιων, όλοι γνωρίζουμε πόσο αγαπάμε τα σκυλάκια μας. Τους προσφέρουμε τα πάντα για να είναι χαρούμενα, φαγητό, παιχνίδια, χάδια και αμέτρητες αγκαλιές. Και φυσικά πολλή αγάπη.

Είναι γεγονός ότι και οι μικροί τετράποδοι φίλοι μας, μας αγαπάνε απεριόριστα, και αγάπη τους είναι εξίσου έντονη και αληθινή με την δική μας, απλώς την εκφράζουν με διαφορετικό τρόπο.

Η αγάπη τους δεν είναι μόνο για παιχνίδι ή φαγητό: είναι ένας δεσμός ασφάλειας, εμπιστοσύνης και συναισθηματικής σύνδεσης που μας γεμίζει χαρά και μας υπενθυμίζει καθημερινά πόσο μοναδικοί είναι αυτοί οι πιστοί μας φίλοι.

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τη γλώσσα του σώματός τους, τα βλέμματά τους και τις μικρές κινήσεις τους, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο βαθιά μας αγαπούν και πόσο πολύ τους αγαπάμε κι εμείς.

Πώς λοιπόν θα καταλάβουμε ότι είμαστε οι αγαπημένοι τους:

Σωματική επαφή και χάδια

Σε άρθρο του petscare.com αναφέρεται πώς όταν ο σκύλος σκύβει πάνω μας, ακουμπάει το σώμα του επάνω μας ή ζητάει χάδια, ουσιαστικά μας δείχνει ότι μας εμπιστεύεται και αισθάνεται άνετα κοντά μας. Αυτή η συμπεριφορά παρομοιάζεται με μια «ολοσωμη αγκαλιά» στην ανθρώπινη γλώσσα του σώματος, καθώς συχνά συμβαίνει μόνο με άτομα που θεωρεί ασφαλή και δικούς του ανθρώπους.

Συναισθηματική προσκόλληση «σκιά μας»

Το ίδιο άρθρο αναφέρει πώς αν ο σκύλος μας μας ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο, ακόμα και σε στιγμές που απλά κάνουμε καθημερινές δουλειές, αυτό δείχνει ότι του αρέσει η παρουσία μας και θέλει να είναι κοντά μας περισσότερο από όσο θα ήταν με άλλους. Αυτό συχνά χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως ένδειξη ισχυρού συναισθηματικού δεσίματος.

Διακριτική γλώσσα του σώματος

Το petmd.com αναφέρει πώς πέρα από δραματικές εκδηλώσεις, υπάρχουν και πολύ πιο ήπιες ενδείξεις αγάπης, όπως η μαλακή και ήρεμη επαφή με τα μάτια, η οποία δεν είναι απλώς τυχαία βοηθά στην απελευθέρωση της ωκυτοκίνης, της «ορμόνης της αγάπης», τόσο στους σκύλους όσο και στους ανθρώπους, όταν δημιουργείται αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Άρθρο του paradepets.com αναφέρει έξτρα σημάδια:

Μοιράζονται τα αγαπημένα τους παιχνίδια

Όταν ο σκύλος μας φέρνει ένα από τα αγαπημένα του αντικείμενα, είναι ένα σημάδι εμπιστοσύνης και αγάπης. Σύμφωνα με την Εριν Ασκέλαντ, ειδικό σε θέματα συμπεριφοράς ζώων, όπως σημειώνει στο paradepets.com η πράξη αυτή δείχνει ότι θέλει να μοιραστεί μαζί μας κάτι πολύτιμο.



Χαίρονται όταν επιστρέφουμε σπίτι

Η χαρά τους δεν εξαρτάται από τη διάρκεια της απουσίας μας. Ένας σκύλος που κουνάει την ουρά του, γυρίζει γύρω μας ή κάνει μικρούς ήχους χαράς δείχνει πόσο πολύ μας αγαπά.



Κουνάνε την ουρά κυρίως δεξιά

Μπορεί να μην το γνωρίζουμε, αλλά ένα δεξιά-προσανατολισμένο κούνημα της ουράς υποδηλώνει θετικά συναισθήματα και ασφάλεια. Αντίθετα, το αριστερό κούνημα συνδέεται με άγχος ή ανασφάλεια.

Μαξιλάρια και ρούχα μας τους φέρνουν άνεση

Όταν κοιμούνται ή ξαπλώνουν πάνω σε αντικείμενα που φέρουν τη μυρωδιά μας, όπως παλιά μπλουζάκια ή κλινοσκεπάσματα, δείχνουν αγάπη και εμπιστοσύνη.



Εξαρτώνται από εμάς για ασφάλεια

Σε στιγμές άγχους ή φόβου, στρέφονται σε εμάς για συναίσθημα ασφάλειας. Αυτή η συμπεριφορά αποδεικνύει τη βαθιά τους εμπιστοσύνη.

Με πληροφορίες από paradepets.com, petscare.com και petmd.com