Θέση υπέρ της οπλοκατοχής πήρε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνοντας ότι υποστηρίζει το αμερικανικό μοντέλο, καθώς του αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας.

Με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια Ηρακλείου ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για την οπλοκατοχή λέγοντας ότι μάλλον έχει την ίδια θέση στο θέμα με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Εμένα μ αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο στην οπλοκατοχή. Αυτή είναι πάντα η άποψή μου δεν την έχω αλλάξει. Νόμιμη (οπλοκατοχή), μόνο νόμιμη», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Open.

«Δεν μπορώ να κρύψω, έχω εκπλαγεί ότι υπάρχουν ακόμη περιοχές της Ελλάδος που ζουν στον 19ο αιώνα διότι αυτές οι συμπεριφορές, οι βεντέτες, πήρε το σπίτι από την κάτω μεριά και το πήγε στην πάνω το 2025 μου φαίνεται αδιανόητο να τα συζητάμε», ήταν τα λόγια του.

«Μ’ αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Μ’ αρέσει. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί. Αυτό πιστεύω αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Στην Κρήτη είναι παράνομα τα όπλα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό», είπε ο υπουργός Υγείας.

Και συνέχισε: «Να ξέρετε ότι το θέμα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση παίζει ρόλο και τελικά ακόμη και οι Δημοκρατικοί πρόεδροι οι οποίοι ήταν αντίθετοι όταν κυβέρνησαν δεν τόλμησαν να την ακουμπήσουν. Στην Αμερική έχουν αυστηρό νόμο αυτοπροστασίας. Εάν μπει κάποιος σπίτι σου μπορείς να τον πυροβολήσεις. Αυτό δεν είναι στην Ευρώπη… άλλη κουλτούρα, διαφορετική. Αλλά εμένα μ’ αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μ’ αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως», σημείωσε.

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι η άποψη που εκφράζει είναι προσωπική και «προφανώς δεν είναι της κυβέρνησης» καθώς «ευτυχώς στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε ‘’σταλινικό’’, κόμμα μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις».