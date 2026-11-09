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Παρά τη διαχείριση των δανείων από τη ΔΥΠΑ, ο οργανισμός δεν περιλαμβάνεται ως πιστωτής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εμποδίζοντας τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των δανειοληπτών υπερβαίνουν σήμερα τα 400 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά που αδυνατούν να αποπληρώσουν.

Η βουλευτής υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός στερείται νομικής βάσης και ζητά από τον αρμόδιο υπουργό την άμεση ένταξη της ΔΥΠΑ στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.

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Τον άδικο αποκλεισμό χιλιάδων δανειοληπτών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) από τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών φέρνει στη Βουλή η Μιλένα Αποστολάκη, με Επίκαιρη Ερώτησή της προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τράπεζες, funds, Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς, οι δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός της διαδικασίας. Πρόκειται, μάλιστα, για στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών.

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Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται στα στοιχεία της ρύθμισης του 2018, η οποία προέβλεπε μείωση της οφειλής κατά 15%, διαγραφή τόκων και επιμήκυνση της αποπληρωμής για δέκα χρόνια. Από τους 81.715 δικαιούχους, αίτηση υπέβαλαν μόλις 49.600, αφήνοντας 32.115 δανειολήπτες εκτός της ευνοϊκής ρύθμισης.

Σήμερα, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 160 εκατ. ευρώ από αυτά αφορούν τόκους υπερημερίας, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.

Η Μιλένα Αποστολάκη αναδεικνύει, παράλληλα, μια ουσιαστική αντίφαση: ενώ η διαχείριση των συγκεκριμένων δανείων έχει ανατεθεί στη ΔΥΠΑ, η τελευταία δεν εμφανίζεται ως πιστωτής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να αδυνατούν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα ρύθμισης.

Όπως υπογραμμίζει, ο νόμος 4738/2020 δεν προβλέπει ρητή εξαίρεση των δανείων του πρώην ΟΕΚ από το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού. Επιπλέον, επικαλείται την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο ΟΑΕΔ εμπίπτει στην έννοια του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα στοιχεία αυτά, κατά την ίδια, καταδεικνύουν ότι ο αποκλεισμός δεν δικαιολογείται και αναδεικνύουν σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό και τη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

«Είναι κοινωνικά άδικο και αντιφατικό οι δανειολήπτες ενός δημόσιου οργανισμού κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής να αντιμετωπίζονται δυσμενέστερα από τους οφειλέτες τραπεζών και funds. Η Πολιτεία απαιτεί την εξυπηρέτηση των δανείων, αλλά στερεί από τους πολίτες την πρόσβαση σε έναν θεσμοθετημένο μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών τους», τονίζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Με την Επίκαιρη Ερώτησή της, ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τους λόγους που διατηρείται ο αποκλεισμός των δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ και να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η ΔΥΠΑ να ενταχθεί ως πιστωτής στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Στόχος είναι να αρθεί μια άνιση μεταχείριση και να αποκτήσουν επιτέλους χιλιάδες δανειολήπτες τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσα από μια θεσμοθετημένη διαδικασία, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους οφειλέτες.