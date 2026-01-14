Τα καθήκοντα του διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ ανέλαβε επίσημα την Τετάρτη ο αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, παραλαμβάνοντας, στο πλαίσιο τελετής, από τον αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

Στο πλαίσιο των εκτάκτων κρίσεων αξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο αντιστράτηγος Μανουράς ήταν μεταξύ των αντιστρατήγων που κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ο νέος επικεφαλής της ΔΕΠ είναι ένας αξιωματικός με έντονα επιχειρησιακό προφίλ, εκπαιδευμένος και σε σχολείο Ειδικών Δυνάμεων στις ΗΠΑ, με άριστη γνώση του περιβάλλοντος του Αιγαίου- σημειώνεται ότι έχει ηγηθεί, μεταξύ άλλων, και της Ζ’ ΜΑΚ (Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών- η μονάδα που θεωρείται η πλέον επίλεκτη μεταξύ των ΜΑΚ). Προηγουμένως είχε τη διοίκηση της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Έβρος».

Η τελετή παράδοσης- παραλαβής καθηκόντων έλαβε χώρα στο στρατόπεδο «Υποστρατήγου Χριστόδουλου Τσιγάντε» (έδρα της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων), παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη. Παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, και μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού, Ναυτικού και Αεροπορικού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε στην Ημερήσια Διαταγή του ο αντιστράτηγος Γάκης, «είναι γνωστό ότι βιώνουμε μια δύσκολη συγκυρία, η οποία διακρίνεται από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή μας, τη διαρκή και με διάφορες μορφές εξ΄ ανατολών απειλή και την αναγκαιότητα συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στους υπευθύνους Φορείς της Πολιτείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι η επιτυχής εκπλήρωση της αποστολής, δίδοντας ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στον παράγοντα “άνθρωπο”, ο οποίος είναι το πολυτιμότερο εργαλείο και αδιαμφισβήτητος πολλαπλασιαστής ισχύος».

Από πλευράς του ο παραδίδων διοικητής, αντιστράτηγος Μανουράς, ανέφερε στη δική του ημερήσια διαταγή πως η ΔΕΠ περιλαμβάνει την αφρόκρεμα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων: «Το έργο μας εκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο, από το Ορμένιο έως τη Γαύδο και από τις Διαποντίους Νήσους μέχρι τη Στρογγύλη[…] Σε όλες τις εκπαιδεύσεις – συνεργασίες – αυστηρές νατοϊκές αξιολογήσεις της τελευταίας πενταετίας, από το 2021 που συγκροτήθηκε η ΔΕΠ, οι Σχηματισμοί, οι Μονάδες μας και τα τμήματά μας αποδείχθηκαν άριστοι πρεσβευτές, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμμάχων και προκαλώντας ανησυχία και φόβο στον επίδοξο επιβουλέα».

Παράλληλα, τόνισε πως «τα τελευταία χρόνια μιλάμε για διαρκώς και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι συσχετισμοί αλλάζουν και θα επιβιώσει τελικά αυτός που θα μπορέσει να προσαρμοσθεί. Αυτό απαιτεί, αναφερόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις, τεχνολογικά εξελιγμένα μέσα και πλατφόρμες. Όμως αυτές, λίγο θα βοηθήσουν αν δεν υπάρχει προσωπικό να τα υπηρετήσει, με συγκεκριμένη νοοτροπία και τρόπο σκέψης και προσαρμογή σε ταχέως εξελισσόμενες και πρωτόγνωρες καταστάσεις».