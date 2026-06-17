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Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της δεύτερης για τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων, στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ.

Ο Χάρης Δούκας πρόσφατα είπε πως σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να έρθει σε διάλογο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον προοδευτικό χώρο ευρύτερα, για να διερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας.

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Αυτό σχολιάστηκε ως «γελοία προσέγγιση» από την Αννα Διαμαντοπούλου που ήταν σήμερα καλεσμένη στο Open.

«Αυτό το θέμα, το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε’, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Αν. Διαμαντοπούλου έκανε θετικά σχόλια για την κυβέρνηση, όσον αφορά την δημοσιονομική πολιτική της και στην εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό, κάτι που επίσης δεν άφησε ασχολίαστο ο δήμαρχος Αθηναίων.

Η απάντηση του Δούκα

Πάνω στο σχόλιό της, ο Χάρης Δούκας απάντησε σε σκληρό τόνο, λέγοντας πως η Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη ΝΔ και την ίδια ώρα σχολιάζει ως «γελοίες» τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.

Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο» έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.



Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις… — Haris Doukas (@h_doukas) June 17, 2026