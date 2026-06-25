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Μετά την απόφαση της Υπουργού Παιδείας για τη συγχώνευση 70 Νηπιαγωγείων και 12 Δημοτικών Σχολείων το σχολικό έτος 2026-2027, ο Χάρης Δούκας σε ανάρτηση του στο X αναφέρθηκε και εκείνος στο ζήτημα των σχολείων, παρουσιάζοντας την άσχημη κατάσταση των σχολείων στη χώρα.

Με αφορμή παλιές φωτογραφίες σχολικών κτιρίων της Αθήνας, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στο παρελθόν της σχολικής στέγης της πόλης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή δημοτική αρχή παρέλαβε σχολικές μονάδες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τον έναν αιώνα ζωής, αντιμετωπίζοντας εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν σπασμένα τζάμια, φθαρμένα κουφώματα, εκτεθειμένες ηλεκτρικές πρίζες, υγρασία, σκουριασμένες κατασκευές, δυσλειτουργικοί λέβητες και κατεστραμμένες πόρτες.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας ανέφερε:

«Aυτές είναι οι εικόνες των σχολείων της Αθήνας που παραλάβαμε. Κτίρια ηλικίας ακόμα και 100 ετών, με σπασμένα τζάμια, χαλασμένα κουφώματα, ανοιχτές πρίζες, σκουριές, υγρασία, λέβητες με φθαρμένα καλώδια, διαλυμένες πόρτες και υποδομές που δεν αξίζουν ούτε στους μαθητές, ούτε στους εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι για την απόφασή μας να επενδύσουμε στο μέλλον των παιδιών μας.

Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποκλειστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Ολοκληρώσαμε ήδη τις τεχνικές εκθέσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση 9 σχολικών συγκροτημάτων που στεγάζουν 20 σχολικές μονάδες και μόλις χθες περάσαμε την πρόταση από το Δημοτικό μας Συμβούλιο για να προχωρήσουν τα έργα.

Αναβαθμίζουμε την ενεργειακή κλάση από Β έως Α+, εξοικονομώντας ετησίως 3.270 MWh.

Νέα κουφώματα, θερμομόνωση, σύγχρονος φωτισμός και φωτοβολταϊκά σε συνολικά 21.500 τ.μ..

Τα υπόλοιπα χρήματα του δανείου θα διατεθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 30 ακόμη σχολείων.

Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή ευθύνης για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την αξιοπρέπειά τους».

Aυτές είναι οι εικόνες των σχολείων της Αθήνας που παραλάβαμε.



Κτίρια ηλικίας ακόμα και 100 ετών, με σπασμένα τζάμια, χαλασμένα κουφώματα, ανοιχτές πρίζες, σκουριές, υγρασία, λέβητες με φθαρμένα καλώδια, διαλυμένες πόρτες και υποδομές που δεν αξίζουν ούτε στους μαθητές, ούτε… pic.twitter.com/SirpHvrpzq — Haris Doukas (@h_doukas) June 25, 2026



