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Την πρόθεσή του να δώσει στο κλειστό γήπεδο του λόφου του Στρέφη το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Δούκας εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του δημοσιογράφου Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος πέραν όλων των άλλων, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στον Αστέρα Εξαρχείων, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα για τον Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε στο Facebook:

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«Αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη τον Ανδρέα Μαζαράκη. Δημοσιογράφος, άνθρωπος του πολιτισμού και του αθλητισμού, με βαθιά αγάπη για την Αθήνα. Ως πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στα παιδιά και τους νέους της γειτονιάς, δίνοντάς τους χώρο να αθληθούν, να δημιουργήσουν και να ονειρευτούν.

Μέσα από τη Μαντολινάτα και τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες που στήριξε με πάθος, συνέβαλε στη διατήρηση και την ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μας. Στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη και την προσφορά του, θα προτείνω το Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στον Στρέφη να ονομαστεί Κλειστό Γήπεδο Ανδρέας Μαζαράκης».

Μπακογιάννης : «Για πολλούς ήταν ο δημοσιογράφος, για μένα ήταν πάνω απ’ όλα ο Ανδρέας

Ανάρτηση στο Facebook έκανε και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, σημειώνοντας: «Ο Ανδρέας Μαζαράκης δεν ήξερε να ζει αλλιώς, παρά μόνο με πάθος. Αγαπούσε χωρίς όρους, αγκάλιαζε αληθινά, γελούσε δυνατά, πάλευε για όσα πίστευε. Δεν έκανε εκπτώσεις, ούτε στις ιδέες του ούτε στους ανθρώπους του. Από το Μεταξουργείο και τους αγώνες ενάντια στη δικτατορία, μέχρι τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου, τον Αστέρα Εξαρχείων και τη θρυλική Μαντολινάτα, έμεινε πάντα ο ίδιος: αυθεντικός, ανεξάρτητος, γενναιόδωρος.

Για πολλούς ήταν ο δημοσιογράφος, ο πρόεδρος, ο άνθρωπος της γειτονιάς. Για μένα ήταν πάνω απ’ όλα ο Ανδρέας. Ένας αγαπημένος φίλος που μου θύμιζε ότι η ζωή αξίζει μόνο όταν τη ζεις ολόκληρη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι, φίλε μου. Θα μας λείψεις».

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ