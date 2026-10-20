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Αντίστροφα μετράει, πλέον, ο χρόνος για την ένταξη της Μυρτώς Κοροβέση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η ανεξάρτητη – μέχρι σήμερα – βουλευτής θα συναντηθεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Επιβεβαιώνοντας, με αυτή την εξέλιξη, τα σενάρια του τελευταίου διαστήματος που ήθελαν την Μυρτώ Κοροβέση να εντάσσεται στην κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ.

Η παρουσία της, άλλωστε, την περασμένη Κυριακή στην επετειακή εκδήλωση της Χαριλάου Τρικούπη για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του 1981 είχε σημάνει πως αποτελεί ζήτημα ημερών η προσχώρηση της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Μετά και την, εκτός απροόπτου, προσχώρηση της Μυρτώς Κοροβέση, το ΠΑΣΟΚ θα έχει 36 βουλευτές στα έδρανα του στην Ολομέλεια της Βουλής.

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Υπενθυμίζεται πως στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα έχουν ενταχθεί οι Αλέξανδρος Αυλωνίτης και Ευάγγελος Αποστολάκης.