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Κατά την ομιλία του στο Αιγάλεω, τόνισε την ανάγκη για πολιτική αυτονομία του κόμματος, απορρίπτοντας τόσο τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και τις προηγούμενες αποτυχημένες πολιτικές.

Ανδρουλάκης παρουσίασε προτάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος, όπως η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, ενώ πρότεινε μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διαφάνειας και της αναγέννησης του δημόσιου συστήματος υγείας και παιδείας.

Τέλος, άσκησε κριτική στη «συναλλακτική διπλωματία» και κάλεσε την Ευρώπη να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

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Στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής και επιστροφής της Δημοκρατικής Παράταξης στο προσκήνιο, με στόχο μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση που θα βάλει τέλος στις ανισότητες, εστίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω, με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981.

Μιλώντας σε πλήθος πολιτών από τις λαϊκές συνοικίες της Αθήνας, ο κ. Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα πολιτικής αλλαγής, τονίζοντας: «Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: Η Αλλαγή δεν είναι ανάμνηση. Είναι ανάγκη. Είναι δικαίωμα. Είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας».

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο τις καθημερινές αγωνίες των πολιτών, από την κάλυψη των μηνιαίων εξόδων και την πληρωμή του ενοικίου έως την εργασία και το μέλλον των παιδιών, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι υψώνει «τείχη ανισότητας» ανάμεσα στους λίγους προνομιούχους και στους πολλούς που δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

«Να μην καθορίζεται το μέλλον ενός παιδιού από το τι κληρονόμησε»

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες του κόμματός του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «η νέα Αλλαγή θα ανοίξει δρόμους εκεί όπου ο πολίτης βλέπει μόνο αδιέξοδα». Ως βασικούς άξονες ανέδειξε τη διαφάνεια, τη θεσμική θωράκιση της στέγης και την αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας, «ώστε το μέλλον ενός παιδιού να μην καθορίζεται από το τι κληρονόμησε από τους γονείς του ή το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε».

Ο κ. Ανδρουλάκης παρέθεσε τα λόγια με τα οποία ο Ανδρέας Παπανδρέου υποδέχθηκε την ιστορική νίκη της 18ης Οκτωβρίου 1981: «Γιορτάζουμε τη νίκη της Αλλαγής. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, μέσα στη γιορτή σας και στη χαρά σας, να μην ξεχάσετε πως το ΠΑΣΟΚ είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, πως το ΠΑΣΟΚ ζητά τώρα από τον λαό μας συμφιλίωση. Λήθη στο παρελθόν: όλοι μαζί εμπρός για το μεγάλο, αξιόλογο έργο της οικοδόμησης της Νέας Ελλάδας».

«Δύναμη προόδου ΔΕΝ είσαι όταν εργαλειοποιείς τα κοινωνικά αδιέξοδα και επενδύεις στον διχασμό. Αληθινή δύναμη προόδου ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟ όταν ενώνεις τον λαό και απελευθερώνεις τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπενθύμισε εμβληματικές πρωτοβουλίες και επιτεύγματα του ΠΑΣΟΚ, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η κατοχύρωση ατομικών δικαιωμάτων, η ανοδική κοινωνική κινητικότητα και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν ιδρύθηκε για να προσαρμόζεται στους συσχετισμούς. Δημιουργήθηκε για να τους αλλάζει», τόνισε, παρουσιάζοντας το κόμμα του ως αυτόνομο πόλο της Κεντροαριστεράς, που δεν θα γίνει «ούτε συμπλήρωμα της συντήρησης ούτε όμηρος του λαϊκισμού».

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Οι προτάσεις για ΕΦΚ, 13ο μισθό, συντάξεις και στέγαση

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, την καταβολή 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ.

Στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης συμπεριέλαβε τον τερματισμό της golden visa, την επιβολή πλαφόν στα ενοίκια και τους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη στέγαση, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προτάσσει τα συμφέροντα της αγοράς και όχι τις ανάγκες των πολιτών.

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«Το μέλημά τους είναι να κερδίσουν οι κατασκευαστές. Όχι να κερδίσει ο πολίτης. Παραβλέποντας αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παραβλέποντας μια πόλη με έλλειψη υποδομών όπου οι κάτοικοί της ασφυκτιούν βιώνοντας μια δύσκολη καθημερινότητα», σημείωσε.

Αναφερόμενος, επίσης, στην πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, χαρακτήρισε «μια λειψή λύση» τις 120 δόσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το υψηλό επιτόκιο και ο αποκλεισμός όσων έχουν πρόσφατες οφειλές περιορίζουν την αποτελεσματικότητά τους.

«Πώς θα τα βάλεις με τις τράπεζες και τα καρτέλ, αν δεν έχεις αυτονομία;»

Κεντρική θέση στην ομιλία κατέλαβε η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, την οποία ο κ. Ανδρουλάκης συνέδεσε με τη δυνατότητα σύγκρουσης με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και άσκησης αποτελεσματικής πολιτικής υπέρ των πολιτών.

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«Πώς θα τα βάλεις με τις τράπεζες, αν δεν έχεις αυτονομία; Πώς θα συγκρουστείς με τα καρτέλ, αν εξαρτάσαι από τα ίδια συμφέροντα που θέλεις να ελέγξεις; Πώς θα βάλεις κανόνες στα funds και στους servicers, αν φοβάσαι τη δύναμή τους;», διερωτήθηκε.

Παραπέμποντας στο ιστορικό σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», υπογράμμισε ότι «σήμερα σημαίνει ότι “η Ελλάδα δεν ξεπουλιέται”». Όπως ανέφερε, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα εκποίησης τα δημόσια αγαθά, η πρόσβαση στη στέγη και η δυνατότητα της νέας γενιάς να δημιουργήσει το μέλλον της στην Ελλάδα.

Αιχμές για Τραμπ, λομπίστες και «συναλλακτική διπλωματία»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την πολιτική αυτονομία και με την εξωτερική πολιτική, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την αποπομπή της πρώην Αμερικανίδας πρέσβειρας και ασκώντας κριτική στο μοντέλο διπλωματίας που, όπως είπε, προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Κάνοντας λόγο για «συναλλακτική διπλωματία», δήλωσε: «Είναι η αντίληψη Τραμπ, που μετατρέπει τη διπλωματία από σχέση κρατών σε σχέση προσώπων και διαπλοκή συμφερόντων. Μια αντίληψη που μεταφέρει το κέντρο βάρους από τους θεσμούς, στις γνωριμίες και στους λομπίστες. Από το εθνικό σχέδιο, στα προσωπικά και επιχειρηματικά deal».

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Παράλληλα, αναφερόμενος στις διεθνείς ισορροπίες και στις συμφωνίες Τραμπ-Πούτιν για την ενέργεια, κάλεσε την Ευρώπη να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία και να προχωρήσει προς μια ενιαία αμυντική πολιτική.

«Δεν θέλουμε μια Ευρώπη που χρηματοδοτεί την άμυνα σε βάρος της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής προστασίας και της συνοχής. Δεν πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην ασφάλεια και το κοινωνικό κράτος», υπογράμμισε.

«Ούτε τρίτη θητεία αλαζονείας ούτε δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε την πολιτική αλλαγή ως αναγκαιότητα για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

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«Δεν συμβιβαζόμαστε με μια χώρα όπου οι λίγοι ευημερούν και οι πολλοί αγωνιούν για το αύριο. Δεν αποδεχόμαστε μια εξουσία που θεωρεί το κράτος ιδιοκτησία της, τους θεσμούς εμπόδιο και την κοινωνική δικαιοσύνη πολυτέλεια», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα, με αιχμές τόσο προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε μια τρίτη θητεία αλαζονείας ούτε μια δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία».

Απευθυνόμενος στους δημοκρατικούς πολίτες, συνέδεσε τη σημερινή πολιτική πρόκληση με την ιστορική νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981.

«Το 1981 ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε απλώς για να αλλάξει μια κυβέρνηση. Ψήφισε για να αλλάξει η θέση του μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Αυτό είναι το χρέος της δικής μας γενιάς: Να ξανακάνουμε την πολιτική, δύναμη κοινωνικής δικαιοσύνης και όχι μηχανισμό διαχείρισης της εξουσίας. Γιατί η Αλλαγή δεν ανήκει στο παρελθόν μας. Η Αλλαγή είναι το μέλλον που χρωστάμε στα παιδιά μας. Και αυτό το μέλλον δεν θα μας το χαρίσει κανείς. Θα το κερδίσουμε μαζί».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε την ομιλία του καλώντας σε συστράτευση, επιμένοντας στην ανάγκη πολιτικής αυτονομίας και προσήλωσης στις αρχές του κόμματος.

«Μαζί θα κάνουμε τη νέα Αλλαγή πράξη. Ξεκινήσαμε από μακριά και θα πάμε μακριά. Πάντα με αυτονομία, με αρχές και αξίες. Καλό μας αγώνα», κατέληξε.