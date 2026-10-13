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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι αντίπαλος του κόμματος είναι η κυβέρνηση και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, καλώντας τον πρωθυπουργό να την εισάγει προς συζήτηση στη Βουλή.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις, τη διαγραφή τόκων και την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Τα στελέχη του κόμματος τόνισαν ότι η κυβερνητική αδράνεια διόγκωσε το ιδιωτικό χρέος, καθιστώντας αναγκαία μια παρέμβαση με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη.

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«Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία, ούτε πώς οργανώνονται οι επιθέσεις εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, από πιστόλια και νεροπίστολα. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ ό,τι λέω το λέω ευθέως» σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης το άρθρο του Θανάση Καρτερού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το ιδιωτικό χρέος.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένος από τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πως δεν είναι αντίπαλοι παρά μόνο ανταγωνιστές, ο κ. Ανδρουλάκης κράτησε χαμηλούς τόνους. «Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή η οποία όμως δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Έρχεται με συγκροτημένο προγραμματικό λόγο απέναντι στη πολιτική της ΝΔ. Αυτή είναι η συνταγή της νίκης», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ξεφύγει απ’ αυτόν τον στόχο, σημείωσε ότι αντίπαλός του είναι η κυβέρνηση και η πολιτικής της και προσέθεσε:

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«Δεν έχουμε κοντή μνήμη. Δεν πάει πολύς καιρός που ορισμένοι αποκαλούσαν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας, Γ. Παπανδρέου, Πινοσέτ. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνοντας τα μαθηματικά του εκλογικού νόμου ανέφερε ότι «η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο εάν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεύτερη και πάει στην αντιπολίτευση» γιατί, όπως τόνισε «μπορεί να απευθυνθεί σε ευρύτερες δυνάμεις στο Κέντρο». Και συμπλήρωσε πως «είναι πολιτική επιλογή ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ καθώς επιδιώκει, ως σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, να θέσει κανόνες και να είναι η πολιτική δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα».

Κάλεσε τον πρωθυπουργό να αποδεχθεί να φέρει τη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος στη Βουλή ώστε να γίνει διάλογος και να μην προχωρήσει στην καταστρατήγηση του Κοινοβουλευτισμού. «Να φανεί ποιος έχει προτάσεις και δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Η πρωτοβουλίας μας αποσκοπεί να σπάσει τη προπαγάνδα της ΝΔ ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και πολιτική», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Παρουσιάζοντας τη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως πρόκειται για ολοκληρωμένη παρέμβαση η οποία δίνει λύσεις κι ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. «Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε στα 238 δισ. εξαιτίας της αδράνειας της κυβέρνησης – και με τη πολιτικής της δεν υπάρχει δυνατότητα δίκαιης ρύθμισης ούτε οι προϋποθέσεις για αναπτυξιακή προοπτική των μικρομεσαίων», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι κατώτερη των περιστάσεων καθώς χρειάστηκε επτά χρόνια για να αποδεχθεί τις 120 δόσεις που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ και οι οποίες σήμερα δεν είναι λαϊκισμός. « Η διόγκωση του προβλήματος ήταν πολιτική επιλογή, αφού οι ρυθμίσεις για τη προστασία της πρώτης κατοικίας με τον νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2010 περιορίστηκε από τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από τη κυβέρνηση της ΝΔ», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Προσέθεσε πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν η κοινωνία είναι παγιδευμένη στα χρέη. «Ο λαός μπορεί να κρίνει. Θα ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο με τη ΝΔ ή τον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας με σχέδιο για ισχυρή οικονομία;», υπογράμμισε.

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Η Μιλένα Αποστολάκη, αρμόδια στη Κοινοβουλευτική Ομάδα για το ιδιωτικό χρέος, είπε πως όσο παραμένει η κυβέρνηση στις θέσεις της τόσο ευάλωτοι θα είναι οι δανειολήπτες.

Συμπλήρωσε πώς μόνο στην εφορία το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται σε 113 δισ. ευρώ και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι τεκμηριωμένη, επίμονη και υπεύθυνη καθώς επαναφέρει τη προστασία της πρώτης κατοικίας, την προαίρεση για τα «κόκκινα» δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και την ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις.

Από τη πλευρά του ο Δημήτρης Σπυράκος, τομεάρχης του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος, συντάκτης του νόμου του 2010 και συντονιστής στη διαμόρφωση της τωρινής πρότασης, σημείωσε ότι το βασικότερο είναι ότι επανέρχονται ρυθμίσεις για τη προστασία της πρώτης κατοικίας, προστατεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες ενώ καταργείται ο Κώδικας Δεοντολογίας με την παράλληλη συγκρότηση και ενίσχυση της εποπτείας της δανειοδότησης.

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Η πρόταση νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή από την Κονοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.