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Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πρότεινε οικονομική ενίσχυση στους αλιείς και μείωση του ΦΠΑ στα μικρά νησιά για τη στήριξη των μόνιμων κατοίκων.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, απέρριψε τις αιτιάσεις τονίζοντας το κυβερνητικό έργο στα λιμάνια και ζήτησε διευκρινίσεις για τη χρηματοδότηση των προτάσεων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε πως το δημοσιονομικό κόστος των προτάσεων είναι περιορισμένο και καλύπτεται από τις κυβερνητικές δαπάνες για απευθείας αναθέσεις.

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«Η περιφρόνηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων από τη ΝΔ θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ. Πάει πολύ, αυτή η αλαζονεία σας θα πληρωθεί από τον λαό στις εθνικές εκλογές» ήταν το μήνυμα που έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κλείσιμο της παρέμβασης του στην συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας για τους Οργανισμούς Λιμένων.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά την ομιλία του, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη «γαλάζια» κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό. «Ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύοντας ότι έχει κόψει κάθε δεσμό με την κοινωνική πραγματικότητα, ομολόγησε ανενδοίαστα ότι πρόθεσή του είναι να μετατρέψει σε μπίζνα των εργολάβων το κοινωνικό αδιέξοδο της στεγαστικής κρίσης» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην στεγαστική κρίση και κατηγορώντας το Μαξίμου ότι μετέτρεψε ένα οξύ κοινωνικό ζήτημα σε «μπίζνα εργολάβων». «Δεν είναι τυχαίο που οι πρώτοι που χαιρέτισαν την πρόταση του, ήταν οι μεγαλοεργολάβοι σχολιάζοντας ότι έχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τους λίγους θα γίνει το κοινωνικό αδιέξοδο των πολλών» σχολίασε, μάλιστα, με νόημα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνοντας την πλήρη διαφωνία του με τα όσα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μπόνους κατασκευής τετραγωνικών υπογράμμισε πως «δεν γίνεται πουθενά αλλού αυτό. Θα φτιάξουμε νέες αστικές χαράδρες και μια ζωή με ποια ποιότητα ακριβώς; Ποιοι θα νοικιάζουν αυτά τα ρετιρέ; Αυτοί που δεν μπορούν να νοικιάσουν γκαρσονιέρα στα Εξάρχεια;» και σχολίασε: «Η λύση στο στεγαστικό είναι να κάνουμε το μπετόν πάνω στο μπετόν;».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε τις δυο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τους αλιείς και τους νησιώτες, μιλώντας για δίκαιες, ορθολογικές και κοστολογημένες λύσεις. «Έχετε αφήσει τους αλιείς απροστάτευτους από την ενεργειακή κρίση και τους αλιείς τρίτων χωρών. Κάνετε πολύ λίγα για αυτούς και μάλιστα πάρα πολύ αργά, για αυτό ξεσηκώθηκαν οι αλιείς» κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να γίνει δεκτή η τροπολογία του κόμματος του για την θέσπιση έκτακτης ενίσχυσης των αλιέων με 0,50 ευρώ ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ακόμη στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για όλα τα μικρά νησιά καθώς και για τη δημιουργία μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ για τα μεγαλύτερα νησιά. «Νησιωτική πολιτική δεν είναι να θυμόμαστε τα νησιά όταν ξεκινά η τουριστική περίοδος. Νησιωτική πολιτική είναι να δίνουμε στους νησιώτες μας τα μέσα να ζουν, να παράγουν και να δημιουργούν στον τόπο τους, δώδεκα μήνες τον χρόνο. Νησιά ζωντανά και καλοκαίρι και χειμώνα. Με ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Κόντρα με Κικίλια

Ο Βασίλης Κικίλιας, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισε πως η στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης είναι σταθερά η ενίσχυση των νησιωτών, αναφερόμενος στην αναβάθμιση των λιμανιών, σε μέτρα όπως το μεταφορικό ισοδύναμο και ο μειωμένος ΦΠΑ σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, αλλά και στη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. «Όσο για τον μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης για τα νησιά που προτείνετε, από που θα προκύψουν τα χρήματα; Δεν μας το λέτε αυτό, είναι απαραίτητο αυτό» σημείωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στους αλιείς, τόνισε πως η κυβέρνηση διερευνά επιπλέον πόρους για ενίσχυσή τους εντός Οκτωβρίου, ενώ ανέφερε πως η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής ανακοίνωσε ήδη το διπλασιασμό της επιδότησης αλιευτικού πετρελαίου. «Αξιοποιούμε όλους τους πόρους για να ενισχύουμε τους πολίτες, όχι για να τους χρεώνουμε για το μέλλον. Η κυβέρνηση σε όλες τις μείζονες κρίσεις βγήκε μπροστά και στήριξε την κοινωνία» είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανταπαντώντας στον υπουργό Ναυτιλίας, σχολίασε πως η κυβέρνηση προβάλλει διαρκώς το γνωστό – όπως είπε χαρακτηριστικά – επιχείρημα των δημοσιονομικών κανόνων. «Πόσο κοστίζει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα υπόλοιπα νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων που δεν εφαρμόζονται σήμερα; 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το κόστος της τροπολογίας που βελτιώνει τη ζωή των μόνιμων κατοίκων στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και σχολίασε με δηκτική διάθεση προς τον υπουργό: «Τόσο μεγάλο είναι, κ. Κικίλια; Επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της χώρας και είναι μη εφαρμόσιμο; Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα. Μια μικρή δόση από τις απευθείας αναθέσεις που κάνετε είναι, κ. Κικίλια, αυτά τα 25 εκατομμύρια».