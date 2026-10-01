Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει την κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως μια ισχυρή προγραμματική εναλλακτική λύση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προωθεί στη Βουλή τροπολογίες για την ενεργειακή ακρίβεια και το καθεστώς της Golden Visa, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ανεπαρκείς και καθυστερημένες λύσεις στα οικονομικά ζητήματα.

Η Χαριλάου Τρικούπη στοχεύει σε μια ευθεία προγραμματική αναμέτρηση, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί συγκεκριμένα πάνω στις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε ανοιχτή πολιτική σύγκρουση με την κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει τη σημερινή κοινοβουλευτική του παρουσία στην Ολομέλεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιχειρώντας να δώσει στο ΠΑΣΟΚ διακριτό προγραμματικό αποτύπωμα απέναντι στη ΝΔ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παρέμβει στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για τις επενδύσεις, ενώ, την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δύο τροπολογίες στη Βουλή, με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια και το καθεστώς της Golden Visa.

Το ΠΑΣΟΚ, σε κάθε περίπτωση, επιχειρεί, έχοντας στη φαρέτρα του την παρουσία του στη Βουλή, να ανεβάσει τον πήχη της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ετοιμάζεται να «σηκώσει το γάντι» απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να θέσει την κυβέρνηση ενώπιον των δικών της επιλογών, αλλά και των προτάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό καθώς η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση υιοθετεί, έστω και με καθυστέρηση και μερικώς, όπως αναφέρουν από το στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητήματα που το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη θέσει στην πολιτική ατζέντα.

Advertisement

Advertisement

Η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει – είναι ξεκάθαρο κομμάτι της στρατηγικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης – να μεταφέρει την αντιπαράθεση από το επίπεδο των επιμέρους κυβερνητικών εξαγγελιών σε μια ευρύτερη σύγκριση προγραμματικών προτάσεων. Έτσι, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται στην ομιλία του στη Βουλή να ανακοινώσει, παράλληλα, πως η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι έτοιμη και πως από την ερχόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στη Βουλή, προκειμένου, όπως υποστηρίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη, οι πολίτες να μπορούν να αξιολογήσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε αντιπαραβολή με τις ρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. «Θα έχουμε δηλαδή μια ευθεία προγραμματική αναμέτρηση», όπως σημείωναν, χαρακτηριστικά, κομματικά χείλη, δίνοντας τον τόνο της αντιπαράθεσης με την «γαλάζια» κυβέρνηση.

Προγραμματική σύγκρουση με την κυβέρνηση

Στο επίκεντρο του διπλού κοινοβουλευτικού «χτυπήματος» βρίσκονται η επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από την ενεργειακή ακρίβεια, η αλλαγή του μοντέλου της Golden Visa, αλλά και μια συνολική πρόταση για το ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμιση των οφειλών.

Συγκεκριμένα, με την πρώτη τροπολογία το ΠΑΣΟΚ «ρίχνει το γάντι» στην κυβέρνηση να θεσμοθετήσει μηχανισμό προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπερβαίνει την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον επίσημο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας και από την εξέλιξη αυτή προκύπτουν πρόσθετα έσοδα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Με τον προτεινόμενο μηχανισμό, τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που δημιουργούνται από την ενεργειακή ακρίβεια δεν παραμένουν αυτομάτως ως πρόσθετο φορολογικό όφελος για το Δημόσιο, αλλά επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του Ε.Φ.Κ. και τελικά με μειωμένη τιμή στην αντλία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Με άλλα λόγια, όπως επισημαίνεται από το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη, πρόκειται για το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο, το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε στη δημόσια συζήτηση με την παρέμβαση του την περασμένη Κυριακή.

Με την δεύτερη τροπολογία το ΠΑΣΟΚ προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή (Golden Visa) μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφιστάμενων Golden VISA όταν έρθει η ώρα της 5ετούς ανανέωσης.

Advertisement

«Ημίμετρα και “κολοβές” ρυθμίσεις»

Σε αυτή την συνθήκη, η αποτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη για τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη μιλά, σύμφωνα με κομματικές πηγές, για «σύρσιμο» της ΝΔ στην ατζέντα που είχε βάλει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με τις ίδιες πηγές να κάνουν λόγο για ημίμετρα και «κολοβές» ρυθμίσεις.

Από το ΠΑΣΟΚ σημείωναν χαρακτηριστικά πως «πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης “ξήλωσε»” σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κόμπαζε απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος ότι “η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον δείκτη των ληξιπρόθεσμων χρεών”, “ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα” και πως “το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων”. Και σε αυτό το πλαίσιο πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν πως «28 μέρες μετά ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο – άραγε γιατί αφού η κυβέρνηση της ΝΔ…το έχει λύσει; – και ψέλλισε μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των servicers».

Advertisement

Σε κάθε περίπτωση, με τις δύο τροπολογίες, αλλά και με την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να διαμορφώσει ένα διακριτό κοινοβουλευτικό και προγραμματικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, καλώντας το «γαλάζιο» στρατόπεδο να τοποθετηθεί συγκεκριμένα απέναντι στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.