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Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για έλλειψη επαφής με την κοινωνική πραγματικότητα και εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

Παράλληλα, ο κ.

Ανδρουλάκης κατέθεσε τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και την επιδότηση καυσίμων στους αλιείς μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ο ίδιος κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να υπερασπιστούν την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια διαστρέβλωσης των πεπραγμένων του κόμματος κατά την περίοδο της κρίσης.

Τόνισε τέλος πως το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα.

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«Εμείς έχουμε ομάδα, έχουμε σοβαρό πρόγραμμα, ακούμε την κοινωνία, δείχνουμε έναν άλλο δρόμο πολιτικής χωρίς εξαρτήσεις. Όποιος έχει εξαρτήσεις, δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτές τις προτάσεις. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε, μεταξύ άλλων, μετωπική επίθεση κατά της «γαλάζιας» κυβέρνησης λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχουν χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα. Όλα μετατρέπονται σε μπίζνες, ακόμη και η αγωνία του κόσμου για ένα χαμηλό ενοίκιο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ να μην επιτρέπουν την παραχάραξη της ιστορικής διαδρομής του ΠΑΣΟΚ. «Μην επιτρέψουμε σε κανέναν να παραχαράσσει την Ιστορία» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας χαρακτηριστικά προς τους βουλευτές του: «Μην αφήνετε τίποτα να πέφτει κάτω. Όπως χτυπάμε τη ΝΔ πρέπει να χτυπάμε και όποιον προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και τον αγώνα που έκανε το ΠΑΣΟΚ να σταθεί η χώρα όρθια κάτω από τις δυσκολότερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που υπήρξαν ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης».

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Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τις 120 δόσεις αλλά και για τις δυο τροπολογίες του κόμματος για τη στήριξη των νησιωτών μέσω ειδικού λογαριασμού ΦΠΑ και την επιδότηση των αλιέων απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Αναλυτικά, σημεία από την εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ:

Για τη φιλοσοφία της κυβέρνησης και την πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό

Έχουν χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα. Όλα μετατρέπονται σε μπίζνες, ακόμη και η αγωνία του κόσμου για ένα χαμηλό ενοίκιο. Σου λένε: «σε καταλαβαίνουμε», και τι κάνουν; Η λύση είναι η μπίζνα με τους μεγαλοεργολάβους. Είναι το ίδιο με την παιδεία. Η φιλοσοφία της κυβέρνησης ήταν: «Το παιδί σου δεν πέρασε, δεν έχω καλό δημόσιο πανεπιστήμιο, εκμεταλλεύομαι την αγωνία σου και, αντί να σου κάνω ένα καλό μη κρατικό-μη κερδοσκοπικό, σου κάνω μία μπίζνα με κάποιους από μία άλλη χώρα για να μετατρέψουν ένα κολλέγιο σε πανεπιστήμιο».

Για την τροπολογία που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ για τον Ειδικό Λογαριασμό για τα νησιά

Είναι μία ρύθμιση που κατοχυρώνει τα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων σε χαμηλότερο ΦΠΑ και δημιουργεί ένα πρόγραμμα-γέφυρα για τα νησιά άνω των 3.100 και ως 130.000 κατοίκων, με τη δημιουργία μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ. Σε αυτόν θα πιστώνεται η διαφορά μεταξύ των εσόδων ΦΠΑ που θα προέκυπταν από τις ίδιες συναλλαγές, αν εφαρμοζόταν ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής.

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Π.χ. στη Ρόδο, να μη χάνονται τα έσοδα από την αυξημένη τουριστική κίνηση, αλλά να μπαίνουν σε ειδικό λογαριασμό, και να επενδύονται σε υποδομές για να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων και να βελτιώσουμε τη ζωή των νησιωτών.

Για την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τους αλιείς

Εμείς λέμε να αξιοποιήσουμε τις ευελιξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς μέσω ενός προγράμματος που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγεται METSAF, και το οποίο δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει κάλυψη από το κράτος-μέλος έως 70% της παραπάνω επιβάρυνσης από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Εμείς, λοιπόν, προτείνουμε να υπάρχει επιδότηση 0,50 ευρώ ανά λίτρο, ώστε οι αλιείς να μπορέσουν να αντέξουν αυτούς τους μήνες της κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης της τιμής των καυσίμων.

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Για τις 120 δόσεις

Όταν ένας υπουργός πριν από μερικές εβδομάδες δηλώνει πως «αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι λαϊκισμός, δεν γίνεται και δεν χρειάζεται να γίνει», αλλά μέσα σε 15 ημέρες αλλάζει άποψη, αυτό είναι νίκη του κόμματος που επιμένει σε κάτι, όχι από εμμονή, αλλά από κοινωνική ανάγκη. Και η κοινωνική ανάγκη φαίνεται από την αύξηση του ιδιωτικού χρέους και από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μικρομεσαίοι.

Διότι, αν το ιδιωτικό χρέος αυξάνει με ένα Ταμείο Ανάκαμψης, τι θα γίνει το ιδιωτικό χρέος των μικρομεσαίων μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης; Πώς τους δίνουμε οξυγόνο αντοχής για αυτά που έρχονται;

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Η πρότασή μας πίεσε τη Νέα Δημοκρατία. Έχει φέρει μία ρύθμιση. Εμείς, βέβαια, θα επιμείνουμε στο δικό μας πλαίσιο, που τους αφορά όλους. Και αυτούς που ήταν σε 24 και 48 δόσεις, και όχι μόνο όσους είχαν υπαχθεί σε 72 δόσεις. Δεν έχει καμία λογική να τους αποκλείσεις.

Για την προστασία πρώτης κατοικίας που είναι η κορωνίδα της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ

Η προστασία της πρώτης κατοικίας γίνεται όλο και πιο επίκαιρη. Όχι μόνο δεν την ψήφισε η αριστερά τότε, όχι μόνο σε δεύτερο χρόνο την κατάργησαν και την αποτελείωσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, αλλά εδώ έρχονται με έναν απίθανο τρόπο διαστρέβλωσης της πραγματικότητας να μας πουν “καλά, μιλάτε για το ισπανικό μοντέλο όταν ξεσηκώνονται στην Ισπανία κατά του Σάντσεθ;”.

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Ποια είναι η πραγματικότητα; Είχε γίνει προσπάθεια από την αντιπολίτευση επί Ραχόι να υπάρχει κάλυψη της πρώτης κατοικίας. Εμείς το είχαμε στην προεκλογική μας ατζέντα μας το 2009.

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Στην Ισπανία το έβαλαν στην ατζέντα τους οι σοσιαλιστές εν μέσω της οικονομικής κρίσης, όταν έδιωχναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωπους από τα σπίτια τους και δεκάδες χιλιάδες τα έχαναν. Δεν το δέχθηκε η κυβέρνηση Ραχόι.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας έγινε με νόμο Πέδρο Σάντσεθ πριν από τέσσερα χρόνια.

Εμείς είμαστε το παράδειγμα και η δεξιά είναι το αντιπαράδειγμα. Και εκεί και εδώ. Και το ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι η στεγαστική κρίση στην Ισπανία είναι τωρινό φαινόμενο, είναι ουσιαστικά fake news.

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Για τα προγραμματικά «όπλα» του ΠΑΣΟΚ

Εμείς έχουμε ομάδα, έχουμε σοβαρό πρόγραμμα, ακούμε την κοινωνία, δείχνουμε έναν άλλο δρόμο πολιτικής χωρίς εξαρτήσεις. Όποιος έχει εξαρτήσεις, δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτές τις προτάσεις. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις.

Και, επειδή είναι και παρών ο Πρόεδρος, να θυμίσουμε: «φάγαμε» όλο το κύμα του πρώτου μνημονίου. Δεν ήθελε τότε η τρόικα να πουληθούν όλα τα «κόκκινα» δάνεια σε funds; Ήθελαν μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ; Δεν ήθελε τότε η τρόικα να μην υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας και να διευκολύνουμε τους πλειστηριασμούς και να είναι ηλεκτρονικοί; Ήθελε μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ;

Μην επιτρέψουμε σε κανέναν να παραχαράσσει την Ιστορία. Διότι, παρακολουθώ στα πάνελ ότι κάποιοι προσπαθούν να πουν «εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια». Ποια χώρα; Αυτήν που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο, που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.

Μην αφήνετε τίποτα να πέφτει κάτω. Όπως χτυπάμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να χτυπάμε και όποιον προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και τον αγώνα που έκανε το ΠΑΣΟΚ να σταθεί η χώρα όρθια κάτω από τις δυσκολότερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που υπήρξαν ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης.