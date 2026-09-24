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Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατήγγειλε την κυβέρνηση για τοξικότητα και αλαζονεία, καλώντας την παράλληλα να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στη Βουλή σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Μαργαρίτη Σχοινά με αφορμή τη διαχείριση του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαφθορά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία, προκαλώντας την αποχώρηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την αίθουσα της Ολομέλειας.

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Ηχηρή απάντηση από το βήμα της Βουλής έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εδώ και μήνες σταθερά και με ένταση διατηρεί στο στόχαστρο της το ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της στάσης που κρατά η αξιωματική αντιπολίτευση στα επαναλαμβανόμενα αιτήματα άρσης της κοινοβουλευτικής της προστασίας.

«Εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα, θεσμικά. Ελέγχονται όλοι, κ. Κωνσταντοπούλου. Ακόμη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Είναι θεσμική η στάση μας. Απέναντι σε όλους. Κανένας βουλευτής οποιοδήποτε κόμματος, δεν θα έχει ειδική αντιμετώπιση από το ΠΑΣΟΚ, ακόμη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα συνεχή σχόλια της Ζωής Κωνσταντοπούλου που τον διέκοπτε την ώρα της δευτερολογίας του. «Εσείς τι κάνατε χθες στις άρσεις ασυλίας;» ήταν η ερώτηση, φωνάζοντας, της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατήγγειλε πως η ΝΔ άπλωσε πέπλο προστασίας στους Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη, καταψηφίζοντας τις άρσεις ασυλίας τους.

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Την ώρα που πήρε εκ νέου τον λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από την Ολομέλεια. Σε εκείνο το σημείο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση πως «συμπράξατε χθες με τη ΝΔ, με τις παρακρατικές της μεθόδους, τις ίδιες που στοχοποίησαν εσάς τον ίδιο. Ναι, ναι, φύγετε κ. Ανδρουλάκη. Και ο Μητσοτάκης αυτό κάνει. Συγχαρητήρια. Φεύγει και ο κ. Σχοινάς, μπράβο, πηγαίνετε να τα πείτε γύρω γύρω. Καρμπόν είναι η συμπεριφορά σας. Όπου φύγει φύγει».

«Μέσα σας είναι τα άκρα»

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μίλησε για «κατάντια» της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «άκρα τοξικότητας», «αλαζονείας», «περιφρόνησης» και «fake news» που επιτίθενται ακόμη και σε δημοσιογράφους. «”Πίνετε μπάφους”. “Είστε ψεκασμένοι”. Θα τα καταδικάσετε όλα αυτά; Έχετε να πείτε τίποτα για όλα αυτά κ. Σχοινά; Εσείς χαϊδεύετε τα άκρα, είναι ενδεικτική η δήλωση του ευρωβουλευτή σας για τον Κασιδιάρη. Αυτή είναι η κατάντια της ΝΔ. Μέσα σας είναι τα άκρα» είπε με ένταση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα θεσμικά μέτρα για την ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών από την ακρίβεια. «Ζητάμε μείωση του ΕΦΚ. Μας λέτε πως η κατάργησή του κοστίζει 4 δισ. ευρώ, εμείς λέμε μείωσή του ώστε να μπορούν αντέξουν οι πολίτες εφόσον έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη. Δεν μπορείτε να λέτε πως είναι λαϊκισμός, δεν αντέχουν οι οικογένειες, δεν το βλέπετε;» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στα κυβερνητικά έδρανα.

Σύγκρουση Ανδρουλάκη-Σχοινά

Με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε στο στόχαστρο του τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. «Τι μας λέτε; Ότι είμαστε υπερβολικοί. Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις; Σας είδα να αντιδράτε, να εξεγείρεστε. Γιατί φέρατε βελτιώσεις, αν η αντιπολίτευση είναι υπερβολική; Εμείς, λοιπόν, λέμε κάτι απλό. Οι τίμιοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε, όταν τα δίνατε στους πονηρούς. Και συγχρόνως η ρύθμιση αυτή να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από κανέναν από τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν για να πέσουν στα μαλακά».

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε πως διαχρονικά έχει απλωθεί πάνω από τον πρωτογενή τομέα ένα μαύρο σύννεφο και πως το σύστημα στήνεται από την αρχή για πρώτη φορά από το ‘81. «Όταν πολεμάμε, δεν ψάχνουμε ευθύνες. Έγιναν πράγματι εγκληματικά λάθη, αφέθηκε επί μήνες ανεξέλεγκτος ο ιός», σημείωσε, αναφερόμενος στη Λέσβο.

«Ναι, υπάρχουν μαύρα σύννεφα. Και, κυρίως, τα μαύρα σύννεφα είναι στη διαφθορά, είναι στην ατιμωρησία, είναι στην κρίση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα και είναι και στον τοξικό δημόσιο διάλογο» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας την απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας ξανά την καταδίκη των δηλώσεων των Άδωνι Γεωργιάδη και Φρέντυ Μπελέρη. «Περίμενα από εσάς, που θεωρητικά έχετε μια άλλη αντίληψη, μια άλλη νοοτροπία και δεν σας αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα, να καταγγείλετε αυτήν τη συμπεριφορά» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως «τα άκρα είναι μέσα σας και πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής. Είστε υπουργός της ΝΔ και οφείλετε να τα καταδικάσετε».