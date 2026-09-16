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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κόμμα του διαθέτει ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για αθέτηση παλαιότερων υποσχέσεων.

Παράλληλα, ο κ.

Ανδρουλάκης επέκρινε τον πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, διερωτώμενος αν η λαϊκή ετυμηγορία υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα.

Τέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικοινωνιακά παιχνίδια σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και την ευθύνη των υπουργών, απορρίπτοντας τα μαθήματα υπευθυνότητας από την παράταξη που οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαδεχόμενος τον πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αιχμηρή κριτική που άσκησε στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και το δίλημμα «Ελπίδα ή Περιπέτεια », που διατύπωσε στην ομιλία του.

«Επενδύετε στο φόβο κι όχι στην ελπίδα. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία να νοιώσει φόβο αλλά δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Προσέθεσε ότι στις τοποθετήσεις τους, ο πρωθυπουργός και ο κ. Βορίδης, που μίλησε νωρίτερα, επιχείρησαν να διαμορφώσουν εντυπώσεις και τόνισε πως για τη ΝΔ ελπίδα είναι να καθηλωθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας.

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Επίσης υποστήριξε πως «από το Μητσοτάκης ή Χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν», ερμηνεύοντας πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη, και τόνισε πως ο πρωθυπουργός αντί ζητήσει να ανακαλέσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, ζήτησε τα ρέστα από το ΠΑΣΟΚ.

«Η δημοκρατική εναλλαγή, οι εκλογές, η λαϊκή ετυμηγορία, υπονομεύουν τα εθνικά συμφέροντα;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Στη δευτερολογία του ο κ. Ανδρουλάκης ήταν πιο οξύς, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι χρησιμοποίησε τα εθνικά θέματα για μικροκομματικά οφέλη είναι σαν νααποδοκίμασε τον υπουργό Δικαιοσύνης και να ζήτησε την παραίτησή του. «Ψάχνετε βαρβάρους. Οι βάρβαροι δεν υπάρχουν πια. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Υπογράμμισε ότι ο κ. Βορίδης κάνει μαθήματα συνταγματικής τάξης στην προοδευτική παράταξη, με το εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση γιατί δεν ψηφίζουν την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης των υπουργών ενώ το χρησιμοποίησε και τον έσωσε».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Επανέλαβε πως το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι πλήρως κοστολογημένο και παράλληλα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αθέτησε υποσχέσεις που έδωσε το 2018 για μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

Επιτέθηκε κατά της ΝΔ, λέγοντας ότι ήταν η παράταξη που χρεοκόπησε τη χώρα και «πήγαινε στις Βρυξέλλες με στοιχεία σε χαρτοπετσέτες», κυνήγησε τον Ανδρέα Γεωργίου για τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας και δεν μπορεί να κάνει μαθήματα υπευθυνότητας.

Σχετικά με τα επίμαχα άρθρα της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ΝΔ παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια, όπως στο άρθρο 86 που διατηρεί να γίνεται η παραπομπή των υπουργών με τη πλειοψηφία των 151 κι όχι από ανώτατο δικαστικό όργανο, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Για το άρθρο 16 επισήμανε την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι δικαιώνει το ΠΑΣΟΚ που μίλησε για παιχνίδια με ιδιώτες.