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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να συγκρουστούν κοινοβουλευτικά, καθώς η αντιπολίτευση δηλώνει πως δεν πρόκειται να στηρίξει τις κυβερνητικές προτάσεις.

Η διαδικασία αναθεώρησης θα ολοκληρωθεί με μια τρίτη ψηφοφορία στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει από τις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Η τελική έγκριση των συνταγματικών αλλαγών εξαρτάται από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν μετά την κάλπη και την ικανότητα συγκέντρωσης των απαιτούμενων πλειοψηφιών.

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Στον απόηχο της ΔΕΘ, με το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη και την συζήτηση για τις επόμενες εκλογές και τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες να έχει ήδη ανοίξει, η πολιτική σύγκρουση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση δίνουν ραντεβού στην Ολομέλεια για τη δεύτερη ψηφοφορία επί των αναθεωρητέων διατάξεων.

Και αν κάτι έχει καταστεί σαφές από την πρώτη ψηφοφορία του περασμένου Ιουλίου, είναι πως η συναίνεση που απαιτεί μια κορυφαία θεσμική διαδικασία όπως οι αλλαγές στο Σύνταγμα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

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Η πρώτη ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, ανέδειξε με σαφήνεια το μέγεθος της απόστασης που χωρίζει κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Οι προτάσεις της «γαλάζιας» πλειοψηφίας υπερψηφίστηκαν, ουσιαστικά, μόνο από τους βουλευτές της ΝΔ, καθώς και από ορισμένους ανεξάρτητους, επιβεβαιώνοντας ότι η απαιτούμενη – για την διαδικασία της Συνταγματική Αναθεώρησης – συναίνεση εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.

Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη

Το πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια, καθώς στο βήμα της Βουλής θα ανέβουν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόκειται, ουσιαστικά, για την πρώτη κοινοβουλευτική αναμέτρηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής μετά τη ΔΕΘ, σε μια περίοδο κατά την οποία η σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει περάσει, πλέον, σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς.

Οι τόνοι αναμένεται να είναι υψηλοί καθώς ι οι διαχωριστικές γραμμές που χαράσσονται ήδη ενόψει της κάλπης διαμορφώνουν ένα σκηνικό κάθε άλλο παρά ευνοϊκό για συναινέσεις στα μείζονα θεσμικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά την ίδια την δεύτερη αυτή ψηφοφορία επί των προτάσεων της ΝΔ για τις συνταγματικές αλλαγές οι εκπλήξεις δεν θεωρούνται πιθανές. Η αντιπολίτευση έχει ήδη χαράξει τη γραμμή της και δεν προτίθεται να προσφέρει τις απαιτούμενες ψήφους στις κυβερνητικές προτάσεις.

Η αντιπολίτευση, από την έναρξη της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τις κυβερνητικές προτάσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη στάση του «παρών» στα άρθρα που θεωρεί ότι χρήζουν αναθεώρησης. Στη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι δεν προτίθενται να δώσουν «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση, επιτρέποντάς της να εξασφαλίσει μέσω των 180 ψήφων μια αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το σύνολο των προτάσεών της.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως κατά την πρώτη πρώτη ψηφοφορία είχε καταγραφεί και μία διαφοροποίηση από τη «γαλάζια» πτέρυγα. Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δηλώσει «παρών» στο άρθρο που αφορά την πρόταση για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Μετά τις εκλογές

Η σημερινή διαδικασία, πάντως, δεν αποτελεί το τέλος της κοινοβουλευτικής διαδρομής των προτεινόμενων αλλαγών επί της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Μετά τις εθνικές εκλογές, η επόμενη Βουλή που θα προκύψει θα κληθεί να πραγματοποιήσει την τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Με βάση τους σημερινούς κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, για τις διατάξεις που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον 151 ψήφους στις δύο πρώτες ψηφοφορίες, θα απαιτηθεί πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη Βουλή προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναθεώρησή τους.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή εικόνα των κομματικών συσχετισμών μπορεί να είναι γνωστή, όμως δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι ίδια και μετά την κάλπη. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα για τις συνταγματικές αλλαγές. Καθώς η κυβέρνηση μπορεί σήμερα να καταγράφει την κοινοβουλευτική της δύναμη, όμως η τελική τύχη των προτάσεών της θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών και από το αν η νέα Βουλή θα μπορέσει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πλειοψηφίες.