Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής (είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ) Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Η επισημοποίηση ήρθε μέσα από την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή.

«Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, έναν Βουλευτή με έντονη παρουσία και κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται ότι ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είχε παρακολουθήσει από κοντά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ.