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Τσαβδαρίδης διέψευσε τις κατηγορίες περί μεροληπτικής μεταχείρισης, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του δεν έκανε χρήση των επιπλέον μορίων για την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο.

Η κυβέρνηση διερευνά την υπόθεση και αναμένει εξηγήσεις από τον υφυπουργό, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγών στις προϋποθέσεις μοριοδότησης για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας.

Πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα στις αποκαλύψεις, ζητώντας την ανάληψη πολιτικών ευθυνών και την αποπομπή του υφυπουργού από το κυβερνητικό σχήμα.

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Ένας επιπλέον «πονοκέφαλος» στο Μέγαρο Μαξίμου το τελευταίο 24ωρο ακούει στο όνομα Απόστολος Τσαβδαρίδης και στις καταγγελίες που αποκαλύφθηκαν για πρόσθετη μοριοδότηση της κόρης του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις λόγω συμμετοχής της σε ομάδα χάντμπολ.

Η κόρη του υφυπουργού και βουλευτή της ΝΔ στην Ημαθία δεν είχε ενεργή συμμετοχή στους αγώνες της ομάδας που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, ήταν αναπληρωματική και δηλωνόταν κανονικά στο φύλλο αγώνα. Η ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια και η κοπέλα απέκτησε δικαίωμα σε επιπλέον μόρια για την εισαγωγή της σε ανώτατη σχολή. Σύμφωνα με καταγγελίες, υπήρξε μεροληπτική μεταχείριση της κοπέλας που έγινε μέλος της ομάδας επειδή ήταν κόρη του κ. Τσαβδαρίδη και για να εξασφαλίσει την πρόσθετη μοριοδότηση.

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Το θέμα αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι η κόρη του δεν έκανε χρήση του δικαιώματος των επιπλέον μορίων από την αθλητική επιτυχία της ομάδας, «πέρασε με το σπαθί της στο πανεπιστήμιο» όπως είπε και πλέον δεν φοιτά στη Γεωπονική Λάρισας που εισήχθη μέσω των εξετάσεων αλλά σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Παράλληλα ο κ. Τσαβδαρίδης διέψευσε ότι μεσολάβησε ή χρησιμοποίησε την επιρροή του για χρηματοδότηση του συλλόγου, όπως αναφερόταν σε καταγγελίες.

Το ζήτημα όμως παραμένει καθώς έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες, όπως το γιατί να επιλέξει η κόρη του υφυπουργού να γίνει μέλος μίας ομάδας της Θεσσαλονίκης ενώ η ίδια ζούσε στην Αθήνα.

«Το θέμα διερευνάται» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στα Παραπολιτικά 90,1, εξηγώντας ότι «θα γίνει εσωτερική συζήτηση», επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι καταγγελίες απασχολούν το Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, θα ζητηθούν επιπλέον εξηγήσεις από τον υφυπουργό Ανάπτυξης για να μην υπάρξουν «σκιές» στην υπόθεση ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει σε καμία περίπτωση συμπεριφορές μελών της κυβέρνησης να δίνουν αφορμές που μπορεί να στέλνουν λάθος μηνύματα και τελικά να πλήττουν την εικόνα της.

Εάν οι εξηγήσεις κριθούν επαρκείς, τότε το θέμα θα λήξει για το Μέγαρο Μαξίμου. Όμως αν αυτό δεν συμβεί, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο ο Απόστολος Τσαβδαρίδης να δει την πόρτα της εξόδου από το κυβερνητικό σχήμα.

Προβληματισμός επίσης φαίνεται να υπάρχει στην κυβέρνηση και για το θέμα των προϋποθέσεων της πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και δεν αποκλείεται να γίνει κάποια παρέμβαση από το υπουργείο Παιδείας για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Η υπόθεση Τσαβδαρίδη έχει προκαλέσει και την αντίδραση της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για «αναξιοκρατική αντίληψη άσκησης εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας» και να τονίζει ότι «ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες» ενώ και η ΕΛΑΣ έχει ζητήσει την αποπομπή του υφυπουργού Ανάπτυξης από την κυβέρνηση.