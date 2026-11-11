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Μια σειρά θανατηφόρων επιθέσεων από αρκούδες έχει προκαλέσει τον θάνατο 35 ανθρώπων σε ολόκληρη τη Ρωσία από την αρχή της άνοιξης, με το τελευταίο θύμα να είναι ένας φύλακας σε κατασκήνωση διακοπών στην Καμτσάτκα, όπως ανέφερε την Τετάρτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας RIA.

Ο αριθμός των θανάτων έχει αυξηθεί απότομα τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας τους 35 από τους 22 που καταγράφονταν στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με το RIA.

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Ο πληθυσμός των καφέ αρκούδων στη Ρωσία έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, φτάνοντας τις 308.000, εν μέρει λόγω των συντομότερων και ηπιότερων χειμώνων. Ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον έλεγχο του πληθυσμού των αρκούδων και η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι καταρτίζει μέτρα για να διευκολύνει τη θανάτωσή τους.

Ο Αλεξέι Τσυντένοφ, επικεφαλής της περιφέρειας της Βουριατίας στη Ρωσία, όπου τουλάχιστον δύο άτομα έχουν σκοτωθεί από αρκούδες μέχρι στιγμής φέτος, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση αυτό το μήνα ότι η αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων και η έξαρση των επιθέσεων εναντίον ανθρώπων συνδέεται εν μέρει με την κατάταξη κυνηγών στο στρατό, σε μια περίοδο που οι ρωσικές δυνάμεις μάχονται στην Ουκρανία.

Ο Τσυντένοφ, ο οποίος ανέφερε ότι φέτος σημειώθηκε ασυνήθιστος αριθμός περιστατικών που σχετίζονται με αρκούδες, επικαλέστηκε και άλλους παράγοντες, όπως η κακή συγκομιδή, οι δασικές πυρκαγιές και η πτώση της ζήτησης από την Κίνα για προϊόντα αρκούδας, όπως η χολή και τα πόδια.

Η Ρωσία αξιοποιεί μόνο περίπου το 27% του ορίου της ποσόστωσης για τη θανάτωση αρκούδων, δήλωσε ο ζωολόγος Μιχαήλ Κρέτσμαρ σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο TASS. Η ρωσική ένωση κυνηγών και αλιέων δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.