Ενα απρόοπτο που έφερε σιωπή και αμηχανία στο στούντιο του καναλιού One σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της live συνέντευξης που παραχώρησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην εκπομπή «Εδώ».

Την ώρα που η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» ανέλυε τις απόψεις της για το μεταναστευτικό, με αφορμή την εκλογή του μουσουλμάνου Ζοράν Μαμντάνι ως νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, ακούστηκε δυνατά στον αέρα μια υβριστική κραυγή – άγνωστο από πού προήλθε.

Η συζήτηση με τον Σταμάτη Ζαχαρό ξαφνικά «πάγωσε» με τον παρουσιαστή της εκπομπής να αναρωτιέται “τι έγινε;” και την Αφροδίτη Λατινόπουλου να σχολιάζει «προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως…»

Το χαρακτηριστικό απόσπασμα στο 15.30

Μέσα σε όλο αυτό, πάντως, «χάθηκε» το… μαργαριτάρι της κυρίας Λατινοπούλου που ακούστηκε κάτω από την μυστηριώδη ανδρική φωνή να λέει για όσους είναι υπέρ των μεταναστών: «Απορώ, γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους, να πάνε στο Καμπούλ…».

Για την ιστορία, αγαπητή πρόεδρε της Φωνής Λογικής, η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν είναι… γένους θυληκού. Η Καμπούλ, όχι το.