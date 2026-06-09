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«Μπορεί να μην αρέσει στο Ισραήλ…αλλά θεμελιωδώς νομίζουμε ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ» δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, όσον αφορά στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουμε δημιουργήσει τον απαιτούμενο χώρο όπου ο πρόεδρος πιστεύει, και νομίζω ότι έχει δίκιο, πως μπορούμε να έχουμε μακροπρόθεσμη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ μπορεί να μην αρέσει αυτό, ίσως δεν τους αρέσει, αλλά θεμελιωδώς νομίζουμε πως είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ» είπε χαρακτηριστικά.

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Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ότι οι Ισραηλινοί και οι ΗΠΑ «έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα, μα έχουμε και κάποιες καταστάσεις όπου τα συμφέροντά μας έχουν απόκλιση…νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν πολύ ξεκάθαρος εδώ όσον αφορά στο ότι το Ισραήλ έχει τους σκοπούς που έχει, κύριος σκοπός των ΗΠΑ στο Ιράν είναι να διασφαλιστεί πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Τα σχόλια Βανς λαμβάνουν χώρα στον απόηχο αναφορών περί αυξημένης ανησυχίας για ισραηλινές προσπάθειες παρακολούθησης Αμερικανών διαπραγματευτών που εμπλέκονται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Υπενθυμίζεται επίσης πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι αποκάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «γ… τρελό» σε τηλεφώνημα σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ο αντιπρόεδρος Βανς υπέδειξε πως οι διαπραγματεύσεις δείχνουν ενδείξεις προόδου, λέγοντας πως το Ιράν βάζει στο τραπέζι «πραγματικά πράγματα» και υποστηρίζοντας ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση δεν είναι καλό σενάριο για την Τεχεράνη. «Οι Ιρανοί δεν θέλουν ο πόλεμος αυτός να συνεχιστεί…δεν είναι προς το συμφέρον τους και νομίζω ότι έρχονται στο τραπέζι, βάζουν πραγματικά πράγματα στο τραπέζι» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν πιστεύει πως οι Ιρανοί προσπαθούν να «τη φέρουν» στις ΗΠΑ, είπε πως «όλοι προσπαθούν πάντα να τη φέρουν σε όλους…δεν θεωρώ πως υπάρχει κάποιος που ενεργεί καλόπιστα».