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Ο υπουργός τόνισε ότι δεν θα αφήσει καμία σκιά να πλανάται πάνω από την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς έθεσε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων για την εταιρεία Singular Logic λόγω της ανάληψης μεγάλων δημοσίων έργων.

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος διευκρίνισε ότι η εταιρεία αναλαμβάνει μόνο τη μετάδοση των αποτελεσμάτων και όχι την καταμέτρηση των ψήφων.

Τέλος, ο υπουργός επισήμανε ότι όλες οι κυβερνήσεις από το 1981 χρησιμοποιούν την ίδια εταιρεία για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων.

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Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διαβίβασε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου περί ενδεχόμενης νοθείας στις εθνικές εκλογές, τονίζοντας από το βήμα της Βουλής ότι δεν πρόκειται να αφήσει «καμία σκιά» γύρω από την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας.

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, έκανε γνωστό στο Σώμα πως στις 18 Σεπτεμβρίου απέστειλε επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ ανάλογη επιστολή, όπως ανέφερε, είχε στείλει και τον Ιούνιο του 2024 προς την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αφορμή πάλι σχετική καταγγελία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης. «Δεν θα αφήσω καμία σκιά στο θέμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών κάνοντας, μάλιστα, λόγο για «παραλήρημα» του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

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«Χαίρομαι που διαχωρίζετε τη θέση σας και δεν ακολουθείτε ένα παραλήρημα Βελόπουλου», είπε ο Θεόδωρος Λιβάνιος απευθυνόμενος στον ερωτώντα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά.Και αυτό καθώς η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης ξεκίνησε με τον Μάριο Σαλμά να διευκρινίζει ότι η ερώτησή του δεν εμπεριείχε μομφή προς τον υπουργό Εσωτερικών ούτε υπαινιγμό για παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία αλλά και πως δεν αμφισβητεί ούτε την τεχνογνωσία της Singular ούτε υποστηρίζει ότι υπήρξε νοθεία σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ωστόσο έθεσε ζήτημα ως προς το κατά πόσο μία εταιρεία που αναλαμβάνει μεγάλα έργα του Δημοσίου μπορεί ταυτόχρονα να αποτελεί τη μοναδική επιλογή για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Ο Μάριος Σαλμάς ισχυρίστηκε πως η εταιρεία Singular Logic «παίρνει φωτογραφικούς διαγωνισμούς δεκάδων εκατομμυρίων, μεταξύ αυτών και για τη διαχείριση των πωλητηρίων των αρχαιολογικών χώρων», κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «σύγκρουση συμφερόντων».

«Τίθεται αλήθεια θέμα αδιάβλητου εκλογών;» παρατήρησε απαντώντας, ο Θεόδωρος Λιβάνιος, ενώ σημείωσε πως η συγκεκριμένη εταιρεία δεν αναλαμβάνει το έργο της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων, αλλά της δημιουργίας ενός καναλιού ενημέρωσης, σημειώνοντας, παράλληλα, πως «είναι μεγάλο κέρδος για τη Δημοκρατία, ότι πλέον έχουμε στις 20.30 αποτελέσματα».

Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τόνισε ότι από το 1981 όλες οι κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος, έχουν αναθέσει στην ίδια εταιρεία το συγκεκριμένο έργο, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν αφορά την καταμέτρηση των ψήφων. «Όλες οι κυβερνήσεις από το 1981 και μετά έχουν αναθέσει στη συγκεκριμένη εταιρεία το έργο αυτό. Θα υπήρχε καμία εταιρεία που θα καταστρεφόταν με το να έκανε αλλοίωση στη διαδικασία της μετάδοσης;», διερωτήθηκε ο υπουργός.

Σε σχέση με τα περί «φωτογραφικών» διαγωνισμών, ο Θεόδωρος Λιβάνιος τόνισε πως το υπουργείο Εσωτερικών ουδεμία σχέση με τις συγκεκριμένες διαδικασίες έχει, πλην όμως παρέπεμψε στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο που κρίνουν όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων.