Στο καφενείο της Βουλής διαδραματίστηκε το δεύτερο μέρος της διένεξης που είχαν εντός της Ολομέλειας ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης. Εκεί όπου, υπενθυμίζεται, ο υπουργός Άμυνας «άδειασε» με ηχηρό τρόπο τον «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο για το σχόλιο Καιρίδη «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Νίκος Δένδιας ζήτησε «συγγνώμη» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ο Δημήτρης Καιρίδης είχε αντιδράσει λέγοντας πως «δεν χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός».

Λίγη ώρα αργότερα, σε ένα μεγάλο πηγαδάκι που είχε στήσει ο υπουργός Άμυνας στο καφενείο της Βουλής με βουλευτές και συνεργάτες του προστέθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Μπροστά στα μάτια – και στα αυτιά – βουλευτών και δημοσιογράφων ο Δημήτρης Καιρίδης απευθύνθηκε προς τον Νίκο Δένδια λέγοντας του πως «δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό», ενώ ο Νίκος Δένδιας του επεσήμανε πως εκείνος εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, ωστόσο, παρατήρησε προς την πλευρά του υπουργού πως «δεν είμαι Μπογδάνος», αναφερόμενος στο επεισόδιο που είχε ο Νίκος Δένδιας το Φθινόπωρο του 2021 με τον τότε βουλευτή της ΝΔ, ένα περιστατικό εντός της Ολομέλειας τότε που έφερε την διαγραφή Μπογδάνου από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

Advertisement

Advertisement

Ο διάλογος μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Δημήτρη Καιρίδη στο καφενείο της Βουλής, όπως καταγράφηκε, είναι χαρακτηριστικός:

Δενδιας: Έλα εδώ πανάθεμά σε…

Καιρίδης: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό…

Δένδιας: Είσαι καλά; Σου άφησα δυόμιση λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα.

Καιρίδης: Εαν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος!

Δένδιας: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση.

Advertisement

Καιρίδης: Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Δένδιας: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…Κάτσε ησύχασε και σκέψου το.

Μετά από αυτό τον διάλογο οι Νικος Δένδιας και Δημήτρης Καιρίδης απομακρύνθηκαν στους διαδρόμους της Βουλής, συζητώντας οι δυο τους το περιστατικό μακριά από τα βλέμματα όλων των παρευρισκόμενων μπροστά στη σκηνή.

Advertisement