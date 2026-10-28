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Το «Όχι» παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του για την 28η Οκτωβρίου.

«28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής σε όσους υπερασπίσθηκαν την Ελευθερία. 86 χρόνια μετά, το «ΟΧΙ» παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού να το επαναδιατυπώσει, απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας» αναφέρει σχετικά.

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28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής σε όσους υπερασπίσθηκαν την Ελευθερία. 86 χρόνια μετά, το «ΟΧΙ» παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού να το επαναδιατυπώσει, απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 28, 2026