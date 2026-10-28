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Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η φετινή παρέλαση παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω του μεγάλου εύρους νέων οπλικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων στοιχείων ισραηλινών συστημάτων της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και μη επανδρωμένα ελληνικής κατασκευής. Σε αυτά περιλαμβάνονται το μη επανδρωμένο/ μίνι πύραυλος cruise «ΑΡΠΥΙΑ», το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», το επίγειο όχημα «ΑΝΤΑΙΟΣ», το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας «Πυρπολητής» και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «ΑΡΧΥΤΑΣ».

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Επίσης, η παρέλαση περιλαμβάνει τεθωρακισμένα Stryker, που αναμένεται να ενταχθούν σε υπηρεσία στους ελληνικούς μηχανοκίνητους σχηματισμούς, πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων PULS, μη επανδρωμένα VBAT και Patroller, πυραυλικά συστήματα SPIKE NLOS, τα ελληνικά αντι-drone συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» και άλλα.

Η παρέλαση αναμένεται να ολοκληρωθεί με την επίδειξη του F-16 «Ζευς» της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων.

Aυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Φωτογραφίες: Eurokinissi