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Ο κατηγορούμενος απέδωσε τη μη πραγματοποίηση της ψαρευτικής εξόρμησης στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Η υπεράσπιση προσκόμισε βίντεο από κινητό τηλέφωνο για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της πλευράς της οικογένειας του θανόντος.

Ο συνήγορος της οικογένειας Βαλυράκη αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τη γνησιότητα του συγκεκριμένου οπτικού υλικού που κατατέθηκε στο δικαστήριο.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 8 Σεπτεμβρίου με την εισαγγελική πρόταση σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητα των κατηγορουμένων.

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Αρνούμενος κάθε εμπλοκή στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, ο δεύτερος κατηγορούμενος, αδελφός του συγκατηγορούμενου ψαρά, υποστήριξε στην απολογία του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του βγήκαν για ψάρεμα την ημέρα του περιστατικού, τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

«Είμαστε αθώοι. Εκείνη την ημέρα δεν βγήκαμε για ψάρεμα, όπως σας είπε και ο αδερφός μου. Εγώ παρέμεινα όλη την ημέρα στο σπίτι και μόνο το απόγευμα βγήκα για βόλτα», ανέφερε, αποδίδοντας την απόφασή τους να μην αποπλεύσουν στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Εξηγώντας προηγούμενη αναφορά του σε «κυνήγι», είπε πως ήθελε να δείξει στον γιο του ότι, λόγω του καιρού, δεν θα μπορούσαν να κυνηγήσουν, γι’ αυτό και δεν είχαν πάρει μαζί τους όπλα.

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Απαντώντας στις ερωτήσεις του εισαγγελέα για την κατάθεση του βασικού μάρτυρα, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι εκείνος υπέδειξε τον αδελφό του ως τον άνδρα που στεκόταν όρθιος στο σκάφος κρατώντας το κοντάρι. Ωστόσο, υποστήριξε ότι ο αδελφός του είναι αυτός που συνήθως χειρίζεται το αλιευτικό, επισημαίνοντας ότι «όποιος οδηγεί το σκάφος δεν μπορεί ταυτόχρονα να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει ή να καυγαδίζει». Πρόσθεσε ακόμη ότι είχαν σκοπό να πάνε για ψάρεμα, καθώς οι προηγούμενες εξορμήσεις δεν είχαν αποδώσει, όμως τελικά παρέμειναν στη στεριά εξαιτίας του καιρού.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, η υπεράσπιση προσκόμισε βίντεο, το οποίο -σύμφωνα με όσα υποστήριξε- καταγράφηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021 από το κινητό τηλέφωνο του γιου ενός εκ των κατηγορουμένων. Κατά την υπεράσπιση, στο οπτικό υλικό διακρίνονται τα δίχτυα απλωμένα απέναντι από το σκάφος των δύο αδελφών.

Η κατάθεση του βίντεο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της πλευράς υποστήριξης της κατηγορίας. Ο συνήγορος της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκος Κωνσταντόπουλος, αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τον χρόνο προσκόμισης του υλικού, κάνοντας λόγο για βίντεο «αμφιβόλου προελεύσεως» που εμφανίζεται πέντε χρόνια μετά το περιστατικό. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμφανίσει και εμένα στο φεγγάρι. Η δικαιοσύνη δεν απονέμεται ούτε με πλατφόρμες ούτε με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν δέχομαι τέτοιες ταχυδακτυλουργίες σε ποινικά δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Σεπτεμβρίου με την εισαγγελική πρόταση επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων.

Πηγή: dikastiko.gr