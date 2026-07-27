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Ο ίδιος αρνήθηκε ότι βρισκόταν στο αλιευτικό καταφύγιο την επίμαχη ημέρα, υποστηρίζοντας ότι οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την εργασία.

Σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό που παρουσίασε ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν και άλλα οχήματα με παρόμοια χαρακτηριστικά στην περιοχή.

Ο κατηγορούμενος απέδωσε την παρουσία του στο λιμάνι σε καθημερινή συνήθεια των ψαράδων, επιμένοντας πως ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του εμπλέκονται.

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Με σπασμένη φωνή απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο κατηγορούμενος επέμεινε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, κάνοντας λόγο για μια πολυετή δοκιμασία που βιώνει η οικογένειά του.

«Επιμένουμε στην αθωότητά μας. Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε εμείς, υποφέρουν και τα παιδιά μας», είπε ενώπιον του δικαστηρίου, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι την επίμαχη ημέρα είχε βγει για ψάρεμα.

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Σύμφωνα με την απολογία του, το Σάββατο είχαν επιστρέψει από τριήμερη απουσία, ενώ το πρωί της Κυριακής μετέβη για λίγο στο αλιευτικό καταφύγιο, χωρίς όμως να ασχοληθεί με το σκάφος, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ανέλκυση των διχτυών. «Κατέβηκα στις οκτώ το πρωί, δεν έκανα καμία δουλειά και γύρισα σπίτι. Τα δίχτυα τα βγάλαμε τελικά τη Δευτέρα», ανέφερε.

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Εξηγώντας γιατί βρέθηκε στο λιμάνι, μετά από σχετική ερώτηση του προέδρου, απάντησε ότι πρόκειται για καθημερινή συνήθεια των επαγγελματιών ψαράδων. «Είναι το χούι. Το σκάφος είναι σαν τρίτο παιδί μου. Πάμε να δούμε τα καΐκια μας. Από όλα όσα έχουν ακουστεί εδώ, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας κατηγόρησαν», είπε.

Κατά την εξέτασή του, ο εισαγγελέας αναφέρθηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο εμφανίζεται όχημα που, κατά την κατηγορία, προσομοιάζει με εκείνο του κατηγορουμένου να εισέρχεται στο αλιευτικό καταφύγιο στις 11:14 και να αποχωρεί στις 11:41.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι ήταν ο ίδιος στο σημείο, υποστηρίζοντας ότι στην περιοχή κυκλοφορούν και άλλα αυτοκίνητα με τα ίδια χαρακτηριστικά. «Υπάρχουν άλλα δύο αυτοκίνητα με ίδιες ζάντες. Μπορεί να το είχε πάρει η σύζυγός μου, μπορεί να είχα πάει στη μητέρα μου. Εκείνη την ώρα, όμως, εγώ δεν κατέβηκα στο λιμάνι. Είμαστε αθώοι, κύριε εισαγγελέα. Το μυαλό μου είναι θολωμένο», ανέφερε.

Στην επισήμανση του εισαγγελέα ότι θα μπορούσαν να είχαν εντοπίσει τους οδηγούς των άλλων οχημάτων για να επιβεβαιώσουν ποιος βρισκόταν στο καταφύγιο εκείνη την ώρα, ο κατηγορούμενος απάντησε: «Δεν το σκεφτήκαμε».