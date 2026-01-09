Αναταραχή έχει προκληθεί στην ελληνική πολιτική σκηνή μετά την τελευταία συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς το υπό διαμόρφωση κόμμα φαίνεται να «απειλεί» Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκο Βελόπουλο και Δημήτρη Νατσιό.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Αντώνη Παπαργύρη που δημοσιεύτηκε στα «ΝΕΑ», βασισμένη στην δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1», η πολιτική πρωτοβουλία της Καρυστιανού για ίδρυση νέου κόμματος φαίνεται να προσελκύει ψηφοφόρους από τον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης και των κομμάτων διαμαρτυρίας.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης ψήφου για το υπό «κατασκευή» κόμμα καταγράφονται μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης (63,4%), της Πλεύσης Ελευθερίας (52,8%) και της Ελληνικής Λύσης (36,7%). Παράλληλα, σημαντική αλλά χαμηλότερη είναι η απήχηση σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (26,8%), του ΚΚΕ (25%) και της Φωνής Λογικής (23,4%). Όπως όλα δείχνουν, η απήχηση επιβεβαιώνει την στόχευση σε ακροατήρια που κατέχουν κατά κύριο λόγο αντισυστημικό προφίλ, έξω από τα πλαίσια του παραδοσιακού δικομματισμού.

Μικρές απώλειες ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Όσον αφορά τα δύο κόμματα εξουσίας, οι απώλειες που εντοπίζονται σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι μικρές, με μόλις το 10% και 15,8% αντίστοιχα να δηλώνουν ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά πιθανό» να στηρίξουν ένα κόμμα στην ηγεσία του οποίου θα βρίσκεται η Μ. Καρυστιανού.

Γενικότερα, σε επίπεδο εκλογικού σώματος, το 7,6% απαντά πως είναι «πολύ πιθανό» να στηρίξει το εν λόγω κόμμα, το 13,2% «αρκετά πιθανό», ενώ το 8,8% δηλώνει «λίγο πιθανό». Αντίθετα, η ευρεία πλειοψηφία (67,3%) απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις Καρυστιανού φαίνεται πως προκάλεσαν αντιδράσεις και εντός του συλλόγου θυμάτων Τεμπών, με τον Πάνο Ρούτσι να υπογραμμίζει πως καλό θα ήταν να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο, από την στιγμή που δήλωσε σχέδια για την ίδρυση κόμματος. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο αγώνας που έδωσε είχε ως στόχο να βρει την αλήθεια για το παιδί του και όχι για να εισέλθει σε κάποια κομματική παράταξη.