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Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα ανέρχεται στο 29,4%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι των πολιτικών του αντιπάλων.

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με το 55% να ζητά από την κυβέρνηση να θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπισή της.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης σε θεσμούς όπως η Βουλή, η ΑΑΔΕ και η ελληνική Δικαιοσύνη, ενώ το 36% των ερωτηθέντων προτιμά έναν άλλον πολιτικό για τη θέση του πρωθυπουργού.

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Σταθερά στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 26,3% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political». Η ΕΛΑΣ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο με 13%, με τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος να διαμορφώνεται στις 12,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,5% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 4,8%. Η Ελπίδα συγκεντρώνει 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,4%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,2%, το ΜέΡΑ25 3,1% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 2%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νέα Αριστερά 0,7% και η Νίκη 0,6%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 10,4%, ενώ το 3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα.

Η πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 26,3%

ΕΛΑΣ: 14,1%

ΠΑΣΟΚ: 13%

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Ελληνική Λύση: 6,5%

ΚΚΕ: 4,8%

Ελπίδα: 4,1%

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Φωνή Λογικής: 3,4%

Συμμαχία Ελλήνων: 3,2%

ΜέΡΑ25: 3,1%

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Πλεύση Ελευθερίας: 3%

ΣΥΡΙΖΑ: 2%

Δημοκράτες: 1,8%

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Νέα Αριστερά: 0,7%

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Νίκη: 0,6%

Άλλο κόμμα: 3%

Αναποφάσιστοι: 10,4%

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Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος: Στο 29,4% η ΝΔ

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,4%, διατηρώντας διψήφιο προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,7% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 14,5%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελπίδα με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,6%, το ΜέΡΑ25 με 3,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 2,2%, οι Δημοκράτες 2%, η Νέα Αριστερά 0,8% και η Νίκη 0,7%, ενώ το ποσοστό για άλλο κόμμα διαμορφώνεται στο 3,2%.

Ακρίβεια και εισοδήματα οι βασικές ανησυχίες των πολιτών

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, καθώς το 55% θεωρεί ότι η αντιμετώπισή της πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ενίσχυση των εισοδημάτων με 16% και ακολουθεί η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 14%. Η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της παιδείας συγκεντρώνει 6%, ενώ η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και η ασφάλεια και προστασία των πολιτών καταγράφουν από 4%. Άλλο ζήτημα επιλέγει το 1%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περισσότερο την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Το 41% των ερωτηθέντων επιλέγει τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά και ενέργεια, ενώ το 31% θεωρεί ότι μεγαλύτερη θετική επίδραση θα είχαν οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών προκρίνει το 21%. Πολύ χαμηλότερα βρίσκονται οι ρυθμίσεις οφειλών προς τράπεζες, funds και Δημόσιο με 3%, καθώς και η στήριξη για ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο με 2%. Άλλο μέτρο επιλέγει επίσης το 2%.

Σας έχει φανεί χρήσιμη αυτή η συζήτηση μέχρι τώρα;

υ και του δεύτερου κόμματος να διαμορφώνεται στις 12,2 ποσοστιαίες μονάδες.



Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,5% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 4,8%. Η Ελπίδα συγκεντρώνει 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,4%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,2%, το ΜέΡΑ25 3,1% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%.



Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 2%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νέα Αριστερά 0,7% και η Νίκη 0,6%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 10,4%, ενώ το 3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα.



Η πρόθεση ψήφου



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:



Νέα Δημοκρατία: 26,3%



ΕΛΑΣ: 14,1%



ΠΑΣΟΚ: 13%



Ελληνική Λύση: 6,5%



ΚΚΕ: 4,8%



Ελπίδα: 4,1%



Φωνή Λογικής: 3,4%



Συμμαχία Ελλήνων: 3,2%



ΜέΡΑ25: 3,1%



Πλεύση Ελευθερίας: 3%



ΣΥΡΙΖΑ: 2%



Δημοκράτες: 1,8%



Νέα Αριστερά: 0,7%



Νίκη: 0,6%



Άλλο κόμμα: 3%



Αναποφάσιστοι: 10,4%



Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος: Στο 29,4% η ΝΔ



Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,4%, διατηρώντας διψήφιο προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,7% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 14,5%.



Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελπίδα με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,6%, το ΜέΡΑ25 με 3,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%.



Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 2,2%, οι Δημοκράτες 2%, η Νέα Αριστερά 0,8% και η Νίκη 0,7%, ενώ το ποσοστό για άλλο κόμμα διαμορφώνεται στο 3,2%.



Ακρίβεια και εισοδήματα οι βασικές ανησυχίες των πολιτών



Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, καθώς το 55% θεωρεί ότι η αντιμετώπισή της πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.



Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ενίσχυση των εισοδημάτων με 16% και ακολουθεί η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 14%. Η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της παιδείας συγκεντρώνει 6%, ενώ η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και η ασφάλεια και προστασία των πολιτών καταγράφουν από 4%. Άλλο ζήτημα επιλέγει το 1%.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περισσότερο την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Το 41% των ερωτηθέντων επιλέγει τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά και ενέργεια, ενώ το 31% θεωρεί ότι μεγαλύτερη θετική επίδραση θα είχαν οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.



Τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών προκρίνει το 21%. Πολύ χαμηλότερα βρίσκονται οι ρυθμίσεις οφειλών προς τράπεζες, funds και Δημόσιο με 3%, καθώς και η στήριξη για ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο με 2%. Άλλο μέτρο επιλέγει επίσης το 2%.Επιλογή

Ακρίβεια και ενίσχυση εισοδημάτων στις πρώτες θέσεις

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα για τους πολίτες, με το 55% να θεωρεί ότι η αντιμετώπισή της πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.

Ακολουθούν η ενίσχυση των εισοδημάτων με 16%, η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 14%, η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της παιδείας με 6%, η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων με 4%, η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών επίσης με 4%, ενώ άλλο ζήτημα επιλέγει το 1%.

Στο ερώτημα για το μέτρο που θα είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, το 41% επιλέγει τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά και ενέργεια. Το 31% ζητά αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ενώ το 21% προκρίνει τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι ρυθμίσεις οφειλών προς τράπεζες, funds και Δημόσιο (3%), η στήριξη για ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο (2%), ενώ άλλο μέτρο επιλέγει το 2%.

Κρίση εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, την ΑΑΔΕ και τη Βουλή

Έντονη δυσπιστία απέναντι σε βασικούς θεσμούς καταγράφει η έρευνα, με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης στην ελληνική Δικαιοσύνη, την ΑΑΔΕ και τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το 67% δηλώνει ότι εμπιστεύεται πολύ ή αρκετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ενώ το 31% απαντά λίγο ή καθόλου.

Αντίθετα, για την ελληνική Δικαιοσύνη, το 29% δηλώνει μεγάλη ή αρκετή εμπιστοσύνη, έναντι 71% που απαντά λίγο ή καθόλου.

Στην περίπτωση της ΑΑΔΕ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 33% και 66%, ενώ για τη Βουλή και τις εξεταστικές επιτροπές μόλις το 11% δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται πολύ ή αρκετά. Το 88% απαντά λίγο ή καθόλου.

Στη δημόσια αντιπαράθεση για τη διαφθορά μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, το 33% θεωρεί πιο αξιόπιστο τον πρωθυπουργό, το 26% τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 40% απαντά «κανέναν από τους δύο». Το 1% θεωρεί και τους δύο εξίσου αξιόπιστους.

Ποιον πρωθυπουργό προτιμούν οι πολίτες

Στο ερώτημα για το ποιον θα επέλεγαν μεταξύ μιας τρίτης πρωθυπουργικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας δεύτερης του Αλέξη Τσίπρα, το 35% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 25% τον Αλέξη Τσίπρα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό, 36%, απαντά ότι θα προτιμούσε κάποιον άλλον για πρωθυπουργό, ενώ το 4% δηλώνει ΔΓ/ΔΑ.

Στο ερώτημα για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 31,3%. Ακολουθούν ο «κανένας» με 18,6%, ο Αλέξης Τσίπρας με 13,8% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%.

Στη συνέχεια βρίσκονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,2%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,1%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,8%, η Ρένα Δούρου με 1,5%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,4%.

Τα σενάρια για τις κυβερνήσεις συνεργασίας

Σε περίπτωση που κανένα κόμμα δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, το 33% προκρίνει τη συνεργασία Κεντροαριστεράς και Αριστεράς, με τη συμμετοχή κομμάτων όπως η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ.

Το 30% προτιμά νέες εκλογές μέχρι να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 18% τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης ευρείας συνεργασίας (οικουμενικής).

Η συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 11%, ενώ μόλις το 5% επιλέγει συνεργασία της ΝΔ με κόμματα στα δεξιά της. Το 3% δεν εκφράζει άποψη.