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Η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στα ενδεχόμενα πολιτικής συνεργασίας με τον Αλέξης Τσίπρα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί τίποτα προδιαγεγραμμένο και πως προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ανακοινώσιμη απόφαση.

Όπως ανέφερε: «Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από άποψη προθέσεων αυτά έχει διατυπώσει. Δηλαδή έθεσε έναν προγραμματικό καμβά, γιατί ακόμη είναι σε ένα γενικό επίπεδο, που κάνει αυτή την πλήρη αντιπαράθεση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και μιλάει για κυβερνώσα αριστερά. Δηλαδή προσβλέπει στην αλλαγή την κυβερνητική. Είναι νωρίς, αλλά αυτά έχει εκφράσει ως διάθεση. Τώρα, τα υπόλοιπα μένουν να φανούν».

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Πιθανότητα επικράτησης Τσίπρα έναντι Μητσοτάκη

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τις πολιτικές ισορροπίες, η Έφη Αχτσιόγλου δεν απέκλεισε το σενάριο ο Αλέξης Τσίπρας να υπερισχύσει του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Επισήμανε ότι στην κοινωνία διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη δυναμική και ενισχύεται το αίτημα για πολιτική αλλαγή, το οποίο όπως υποστήριξε εκφράζεται από τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κρίσιμο στοιχείο θα αποτελέσει η σαφής αποτύπωση και εξειδίκευση των προγραμματικών προτάσεων, καθώς εκεί αναμένεται να κριθούν σημαντικές εξελίξεις.

Τι κρύβεται πίσω από την παραίτησή της

Αναφορικά με τις πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ότι η παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα ήταν αυτοτελής επιλογή και έχει να κάνει με το αίσθημα πολιτικής ευθύνης, τονίζοντας ότι έκρινε ως μια συνεπή πολιτική στάση την απόφαση να παραδώσει την έδρα της, μετά τη συμμετοχή της στη διαδικασία εκλογής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, άσκησε κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την άποψη ότι υπήρξε λανθασμένη η επιλογή του να απορρίψει μια συνεργασία με την Αριστερά και να μην επιδιώξει μια πιο ξεκάθαρη προγραμματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία.



Συγκεκριμένα, ανέφερε «Ο κόσμος ακόμη δεν είναι βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ θα κρατήσει αυτή τη στάση και ότι αν πιεστεί πολύ δεν θα κάνει και μια είδους συγκυβέρνηση ή κάποια στελέχη του θα μπουν σε αυτήν την κουβέντα. Γι’ αυτό και ορθώς κατά τη γνώμη μου οι πολίτες έχουν το αισθητήριο και δεν το βλέπουν με απόλυτη βεβαιότητα σε ό,τι πάει να πει».



