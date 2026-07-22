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Ο μέχρι πριν λίγες ημέρες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και τον ενημέρωσε για την απόφαση του.

«Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση» τονίζει, μεταξύ άλλων, σε δήλωση του ο Σωκράτης Φάμελλος.

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Σημειώνεται πως μετά από αυτή την εξέλιξη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί συνολικά 11 βουλευτές, όσους ακριβώς κι εκείνη της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου.