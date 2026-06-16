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Έλληνες πιλότοι και τεχνικοί με μαχητικά Mirage 2000-5 της 331 Μοίρας της 114 Πτέρυγας Μάχης συμμετείχαν στην άσκηση TLP-10, η οποία διεξήχθη στην Αίγυπτο στις 9 και 10 Ιουνίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, την άσκηση (Tactical Leadership Programme) διοργάνωσε το Fighter Weapons School της αιγυπτιακής πολεμικής αεροπορίας. Η ΠΑ συμμετείχε με 2 αεροσκάφη Mirage 2000-5 με ανάλογο ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό, τα οποία μεταστάθμευσαν στην αεροπορική βάση Cairo West της Αιγύπτου. Επίσης, συμμετείχαν οι πολεμικές αεροπορίες της Αιγύπτου, με όλους τους τύπους αεροσκαφών που διαθέτει (σημειώνεται πως η αιγυπτιακή αεροπορία διαθέτει και αυτή Mirage 2000, F-16 και Rafale), της Ινδίας με Su-30MKI και Ilyushin Il-78, καθώς και της Ισπανίας με παρατηρητές.

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Κατά τη διάρκεια της άσκησης διεξήχθησαν αποστολές, μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών με σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια αυξανόμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας.