Η συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ και NAFTOGAZ που υπεγράφη την Κυριακή το μεσημέρι, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την προμήθεια της Ουκρανίας σε LNG μέσω της Ελλάδας, έρχεται ως συνέχεια των ανακοινώσεων που έγιναν πριν από λίγες ημέρες στο Ζάππειο, στο πλαίσιο του ενεργειακού φόρουμ για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία.

Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες που θα γίνουν στο Ιόνιο –οι πρώτες στην ελληνική επικράτεια μετά από 40 χρόνια- ο Κάθετος Διάδρομος και τώρα η μεταφορά του LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία αποδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ελλάδα αποκτά έναν σημαίνοντα ρόλο στην προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.

Advertisement

Advertisement

«Αναμφίβολα, όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται «μεταμφιεσμένο» στην ήπειρό μας», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η χώρα πλέον αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά και ενεργειακά, σε μία εποχή ραγδαίων αλλαγών και αναδεικνύεται σε σημαντικό «παίκτη» στο πεδίο της ενέργειας. Για να επιτευχθεί αυτό όμως υπήρξε έντονη προεργασία, κάτι που τόνισε και ο Πρωθυπουργός.

«Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο τώρα γίνεται εφικτό, μετά από πολύ συστηματική δουλειά της Ελληνικής Κυβέρνησης, και γίνεται εφικτό χάρη στη γεωγραφική θέση, τις υποδομές αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ενισχύεται περισσότερο η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, όπως αποτυπώνεται και στη συμφωνία των 7 σημείων που ανακοινώθηκε μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη – Ζελένσκι. Στόχος της Αθήνας παραμένει η συμμετοχή της στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της χώρας μετά τη λήξη του πολέμου.

Ο αμερικανικός παράγοντας

Καθοριστικός παράγοντας όμως για όλες τις τελευταίες εξελίξεις ήταν η απόφαση της Ουάσιγκτον να επενδύσει στην Ελλάδα για την αλλαγή του ενεργειακού χάρτη. Κάτι που φάνηκε και από τη χθεσινή παρουσία στο Μέγαρο Μαξίμου της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην υπογραφή της συμφωνίας Αθήνας- Κιέβου για την προμήθεια LNG στην Ουκρανία μέσω της άμεσης ενεργοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου που θα ξεκινά από την Ελλάδα, με σημείο-κλειδί την Αλεξανδρούπολη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δηλώσεις του ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε για τη στήριξη εκτός από την Ελλάδα και τις αμερικάνικες εταιρείες καθώς και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Όλα αυτά δείχνουν μία περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον και δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να υπάρξουν εξελίξεις για μια συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ –κάτι που επιδιώκει η ελληνική πλευρά.

Οι εξελίξεις στα ενεργειακά και η εσωτερική πολιτική σκηνή

Το γεγονός ότι «η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή», όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να αποτελέσει ένα επιπλέον «όπλο» στη «φαρέτρα» του Μεγάρου Μαξίμου για την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση και τη βελτίωση των δημοσκοπικών ποσοστών της κυβέρνησης στο δρόμο προς τις εκλογές. Η αλλαγή των συσχετισμών, η ενίσχυση συμμαχιών, η ισχυροποίηση της θέσης της χώρας, οι προοπτικές στα ενεργειακά που αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας θα αναδειχθούν από το κυβερνητικό επιτελείο σε μία προσπάθεια βελτίωσης του πολιτικού κλίματος και πειστικών απαντήσεων τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά της κυβέρνησης.