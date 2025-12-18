Τη μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου «στην ιστορία της χώρας» ανακοίνωσε χθες (17/12) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία για την προμήθεια αερίου στην Αίγυπτο από το 2026 έως το 2040, ξεπερνώντας ορισμένες αντιδράσεις σχετικά με τους όρους της.

Η ιστορική αυτή συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, που υπογράφηκε τον Αύγουστο με τη Chevron και τους εταίρους της NewMed και Ratio, προβλέπει τη ροή αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν και αποτιμάται σε περίπου 34,67 δισ. δολάρια (περίπου 30 δισ. ευρώ).

Το Κάιρο έχει υπάρξει έντονος επικριτής της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα, ωστόσο ειδικοί αναφέρουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση. Η Αίγυπτος, που συνορεύει τόσο με το Ισραήλ όσο και με τη Γάζα, έχει διαδραματίσει ρόλο-κλειδί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς ενόψει της εκεχειρίας με αμερικανική διαμεσολάβηση, η οποία συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα independent.co.uk, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έγκριση σε βίντεο μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Έλι Κοέν, τονίζοντας ότι 18 δισ. δολάρια (περίπου 15 δισ. ευρώ) θα κατευθυνθούν στο κρατικό ταμείο και θα «ενισχύσουν την εκπαίδευση, την υγεία, τις υποδομές, την ασφάλεια και το μέλλον των επόμενων γενεών».

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία «ενισχύει σημαντικά τη θέση του Ισραήλ ως περιφερειακής ενεργειακής δύναμης και συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής».

Αναμένεται επίσης να μετριάσει την ενεργειακή κρίση στην Αίγυπτο, η οποία έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για τη ζήτηση.

Η συμφωνία θα αυξήσει τον συνολικό όγκο φυσικού αερίου που προμηθεύεται η Αίγυπτος στα 130 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σύμφωνα με έκθεση της ισραηλινής εταιρείας NewMed Energy.

Εκπρόσωπος της Chevron χαιρέτισε την απόφαση του Ισραήλ να εκδώσει άδεια για την εξαγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν προς την Αίγυπτο. Η Chevron είχε δηλώσει τον Νοέμβριο ότι πλησίαζε σε τελική επενδυτική απόφαση για την επέκταση του κοιτάσματος Λεβιάθαν ανοικτά της μεσογειακής ακτής του Ισραήλ, αλλά ανέμενε ισραηλινή άδεια για τις εξαγωγές προς την Αίγυπτο.

Το Ισραήλ ανακάλυψε σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου ανοικτά των μεσογειακών ακτών του στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και άρχισε να εξάγει αέριο – αρχικά στην Ιορδανία και αργότερα στην Αίγυπτο – πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Το αέριο αντλείται μέσω αγωγών, γεγονός που το καθιστά φθηνότερο από το LNG, το κόστος του οποίου διογκώνεται από την υπερψύξη που απαιτείται για να γίνει υγρό που μπορεί να μεταφερθεί με πλοίο και την επαναεριοποίησή του όταν φτάσει στον προορισμό του.

«Είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλύτερο, ίσως δραματικά καλύτερο, από οποιαδήποτε εναλλακτική λύση LNG, και θα εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια στην αιγυπτιακή οικονομία», είχε δηλώσει τον περασμένο Αύγουστο ο Διευθύνων Σύμβουλος της NewMed, Γιόσι Άμπου, σε συνέντευξή του στο Reuters.

