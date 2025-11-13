Αμετάβλητο πολιτικό τοπίο αλλά και θετικό κλίμα για την κυβέρνηση μετά τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες αποτυπώνει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Σύμφωνα με την έρευνα της Opinion Poll, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η ΝΔ συγκεντρώνει 24,3%, το ΠΑΣΟΚ 11%, η Ελληνική Λύση 8,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, το ΚΚΕ 6,5%, η Φωνή Λογικής 3,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, το ΜέΡΑ25 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, η Νίκη 2%, η Νέα Αριστερά 1%, οι Σπαρτιάτες 1%, ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 19,6%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης



Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς με 29,1% αλλά πρώτη επιλογή είναι ο… κανένας



Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος (7,1%), ο Νίκος Ανδρουλάκης (7%) και η Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,9%).

Οι ενεργειακές συμφωνίες



Το 48.9% θεωρεί ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο ενεργειακό συνέδριο με αμερικανική συμμετοχή μετατρέπουν την χώρα σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή και δυναμώνουν τον διεθνή ρόλο της. Αντίθετη άποψη έχει το 38.2%. Σύμφωνα με το κείμενο βασικών συμπερασμάτων της Opinion Poll, τα μεγαλύτερα ποσοστά αποδοχής συναντιούνται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 77.4% και του ΠΑΣΟΚ με 57.4%.

Πολύ σημαντική θεωρεί και το 56.7% την συμφωνία ΑΚΤΟΡ – ΔΕΠΑ με την Venture Global που αποτελεί την πρώτη συμφωνία προμήθειας και μεταφοράς μέσω του Κάθετου διαδρόμου αμερικάνικου LNG.

Εξάλλου το 54.5% θεωρεί ότι αυτές οι εξελίξεις και οι επενδύσεις θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας με την δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και καλύτερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το ενδιαφέρον για τα υποθετικά κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά



Η έρευνα διερευνά και την απήχηση των σεναρίων για νέα πολιτικά σχήματα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Ένα κόμμα Τσίπρα θα ψήφιζε «σίγουρα» το 8,9% και «πιθανόν» το 21,1%, ενώ το 65,7% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ. Αντίστοιχα, ένα κόμμα Σαμαρά συγκεντρώνει 3,5% σίγουρη ψήφο και 16,9% πιθανή, με 75,6% να το απορρίπτει.