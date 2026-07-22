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Το κόμμα κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο για διασπαστική κίνηση, υποστηρίζοντας πως όφειλε να παραδώσει την έδρα του.

Οι πηγές της Κουμουνδούρου τονίζουν ότι η διακράτηση της έδρας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της Αριστεράς και της συλλογικότητας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε ότι οι έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται πλέον από την τρέχουσα ηγεσία του κόμματος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εκπροσωπεί σταθερά την κοινωνική απαίτηση για την ενότητα της Αριστεράς παρά την αποχώρησή του.

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Στο στόχαστρο και με ιδιαίτερη σφοδρότητα βάζει η Κουμουνδούρου τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο αμέσως μετά την απόφαση του να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Φάμελλος, επιλέγει να μιλήσει για «αδιέξοδο», ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Προκαλεί, επίσης, εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ» σημειώνουν, χαρακτηριστικά, πηγές της Κουμουνδούρου.

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«Αριστερή ηθική» – τονίζουν με νόημα οι ίδιες πηγές – «σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, ο οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν την βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα».

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνουν πως «είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση. Οι έννοιες της Αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας.Να υπενθυμίσουμε στον κ. Φάμελλο ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν».

Οι ίδιες πηγές του κόμματος σχολιάζουν πως ο Σωκράτης Φάμελλος «μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του Βουλευτή και άλλη του Προέδρου ενός κόμματος» και καταλήγουν, σημειώνοντας: «Κρίμα».

Η απάντηση Φάμελλου στη Κουμουνδούρου

«Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από την σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου» σημειώνουν, ως απάντηση στην σκληρή επίθεση της Κουμουνδούρου, από το περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου.

«Όλους αυτούς, αλλά και την κοινωνική απαίτηση της ενότητας της Αριστεράς εκπροσωπεί σταθερά ο Σωκράτης Φάμελλος» καταλήγουν οι ίδιες πηγές του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και από σήμερα ανεξάρτητου βουλευτή.