Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, στην νέα επιτυχημένη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο ασχολούνται με την αντιπολίτευση σε όλες τις πτέρυγές της. Την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση, η οποία επίσης… αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο. Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το ένατο επεισόδιο και το πρώτο του 2026, σχολιάζουν και αναλύουν την αδυναμία, αλλά εν τέλη και ανικανότητα της αντιπολίτευσης να εμπνεύσουν όλους εκείνους τους πολίτες οι οποίοι ζουν με πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Ακρίβεια, μισθοί, δικαιοσύνη, στεγαστικό, νεανική παραβατικότητα, εγκληματικότητα και ότι άλλο μπορεί να ταλαιπωρεί κατά κανόνα την μεσαία Αστική τάξη. Φυσικά και τους μικρομεσαίους και ακόμα περισσότερο τους συνταξιούχους

δεν ασχολούνται με την αντιπολίτευση πέριξ της ΝΔ και της Κυβέρνησης, επειδή κυρίως τα κόμματα από Κέντρο και Αριστερά έφυγαν για γιορτές για να πάνε (αντί για μελομακάρονα και κουραμπιέδες εδώ) να φάνε χουρμάδες στην Αίγυπτο ή όπου αλλού είναι πιό εύκρατο το κλίμα. Ασχολούνται όμως με την αντιπολίτευση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πάνος αποκαλύπτει ποιος είναι ο επικεφαλής!

Επιπλέον γίνεται συζήτηση και για την ταλαιπωρία με τις εκτροπές της τροχαίας με κυβερνητική εντολή και από ποιον περίμενε βοήθεια ο Τέρενς στη μέση του πουθενά μέσα στο σκοτάδι του ατελείωτου θρίλερ οδοιπορικού από Αθήνα για Βόλο. Ένας Βόλος ντυμένος με γαλάζια φώτα και με γαλάζιο δέντρο όπως τον στόλισε ο Αχιλλέας Μπέος.