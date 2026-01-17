Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, στην νέα επιτυχημένη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο ασχολούνται με την αντιπολίτευση σε όλες τις πτέρυγές της. Την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση, η οποία επίσης… αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλας και όχι μόνο. Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το ενδέκατο επεισόδιο και το τρίτο του 2026, σχολιάζουν την σφήνα Καρυστιανού στο χώρο της αντιπολίτευσης, πώς μετρούν τα υφιστάμενα κόμματα τις δυνάμεις τους και σε ποιά κατάσταση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ.

Advertisement

Advertisement