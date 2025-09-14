Απίστευτη έως και απαράδεκτη, θα μπορούσα να γράψω και αντεθνική κίνηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου, ο οποίος συναντήθηκε επίσημα στην Κωσταντινούπολη με τον Τούρκο Προεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς να έχει ενημερώσει τον οποιονδήποτε και χωρίς να έχει συνεννοηθεί και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μια συνάντηση που αγνοούσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το αγνοούσε η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και μία συνάντηση, να επαναλάβω, για την οποία ο Θεόφιλος δεν είχε καν διαβουλευτεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίο.

Την συνάντηση η Ελλάδα την έμαθε από ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας και από τουρκικά δημοσιεύματα.

«Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποδέχτηκε τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γιαννόπουλο και την συνοδευτική του αντιπροσωπεία, απέστειλε σημαντικά μηνύματα στο Ισραήλ. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ στοχεύει στην υπονόμευση του ιστορικού καθεστώτος και της ιερότητας της Ιερουσαλήμ, τονίζοντας ότι αυτή η κατάσταση, η οποία σαφώς απειλεί την παράδοση συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων, είναι απαράδεκτη.

ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Γραφείο Εργασίας του Προεδρικού Ντολμάμπαχτσε, παρευρέθηκαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο Κύριος Σύμβουλος του Προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Πρέσβης Ακίφ Τσαγάταϊ Κιλίτς. Στο τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Πατριάρχης Γιαννόπουλος αντάλλαξαν δώρα.

«ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ»

Από την άλλη πλευρά, σε δήλωση σχετικά με τη συνάντηση από την Προεδρική Διεύθυνση Επικοινωνίας, αναφέρθηκε: «Ο Πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δέχτηκε τον Πατριάρχη της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, Θεόφιλο Γ΄, στην Κωνσταντινούπολη. Η συνάντηση συζητήθηκε η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση. Ο Πρόεδρός μας εξέφρασε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ στοχεύουν στη βλάβη του ιστορικού κύρους και της ιερότητας της Ιερουσαλήμ και ότι αυτή η κατάσταση, η οποία σαφώς απειλεί την παράδοση συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων, είναι απαράδεκτη».

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτές και μόνον οι δημόσιες τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο οποιος σιωπούσε προκλητικά, δημιουργεί μία εμπλοκή με την Ελλάδα την οποία όφειλε να έχει αντιληφθεί. Διότι, όπως σχολιάζε κυνεενητική πηγή, «εάν του την πέσουν οι ισραηλινοί αξιωματούχοι, στην Ελλάδα θα προστρέξει για να βρει στήριγμα, δημιουργώντας ένα βάρος για την Αθήνα που τέτοια ώρα είναι αχρείαστο».

Επίσημη ανακοίνωση κατόπιν εορτής, έβγαλε και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με το εξής κείμενο, όπου δε γίνεται καμία αναφορά για την Αγία Σοφία την οποία ο Ερντογάν μετέτρεψε σε τζαμί. Ξέχασε επίσης (ένα μικρό παράδειγμα στα τόσα και τα τόσα) τις καταστροφές των εκκλησιών τόσο μετά την Μικρασιατική τραγωδία όσο και μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Απεναντίας τα όσα είπε ο Θεόφιλος ήταν διθυραμβικά για τον Τούρκο Προέδρο.

«Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ έγινε δεκτός σήμερα στην Κωνσταντινούπολη από τον Εξοχότατο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σε μια αδελφική συνάντηση που ανέδειξε τους ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς μεταξύ των Αγίων Τόπων και της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης Θεόφιλος υπενθύμισε τη διαχρονική κληρονομιά της Διαθήκης του Ομάρ, που συνάφθηκε τον έβδομο αιώνα μεταξύ του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρονίου και του Χαλίφη Ομάρ ιμπν αλ-Χαττάμπ, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την προστασία των χριστιανικών ιερών τόπων και ιδρυμάτων στην περιοχή. Σημείωσε ότι αυτή η διαθήκη, που αργότερα εξελίχθηκε υπό τους Οθωμανούς σε καθεστώς Status Quo, συνεχίζει να διαφυλάσσει τον μωσαϊκό χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ και τη συνύπαρξη των ποικίλων θρησκευτικών κοινοτήτων της.

Ο Μακαριώτατος τόνισε ότι η κληρονομιά των εκκλησιαστικών θεσμών πρέπει να διατηρείται παντού ως ζωντανός μάρτυρας ιστορίας και πίστης και εξέφρασε βαθιά εκτίμηση για την αναγνώριση από τον Πρόεδρο Ερντογάν της σημασίας αυτής της κληρονομιάς στην Τουρκία. Υπογράμμισε ότι οι Μουσουλμάνοι ηγέτες, ως κληρονόμοι της Διαθήκης του Ομάρ, συμμετέχουν στη διαφύλαξη των χριστιανικών κοινοτήτων και των ιερών τόπων, ένα καθήκον που πρωτοστάτησαν οι Χασεμίτες ως Θεματοφύλακες των χριστιανικών και μουσουλμανικών ιερών τόπων στους Αγίους Τόπους».

Επιπλέον, να μην ξεχάσουμε και την σύνοδο στο Αμμαν της Ιορδανίας, όπου το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έδωσε πισώπλατη μαχαίρια στο Οικουμενικό Πατριάρχη, αβαντάροντας τη Ρωσία. Χωρίς να προβώ σε χαρακτηρισμούς για το πως συμπεριφέρθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ιδού και η ανακοίνωση από το Φανάρι όταν αντιπροσωπεία των Ιεροσολύμων, στην οποία δεν μετείχε ο ίδιος ο Θεόφιλος, επισκέφτηκε τον κ.κ.Βαρθολομαίο.

«Το Σεπτό Κέντρο της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου, το μεσημέρι, Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελουμένη από τους Μητροπολίτες Καπιτωλιάδος Ησύχιο και Βόστρων Τιμόθεο, Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, καθώς και τον Αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος Νεκτάριο, Επίτροπο του Παναγίου Τάφου στην Πόλη.

Η Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έγινε δεκτή από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στη συνάντηση παρέστησαν τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, η οποία μόλις είχε ολοκληρώσει τις τακτικές συνεδρίες της για τον μήνα Φεβρουάριο, καθώς και ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιος, Διευθυντής του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Οι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ενημέρωσαν τον Παναγιώτατο και τους Συνοδικούς Ιεράρχες για την πρωτοβουλία του Μακ. Πατριάρχου τους να συγκαλέσει συνάντηση των Ορθοδόξων Προκαθημένων στο Αμμάν, θέμα, επί του οποίου διεξήχθη μακρά συνομιλία.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επανέλαβε εντόνως την ήδη γνωστή θέση του επί της αναρμοδίου αυτής πρωτοβουλίας της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, της οποίας οι εκπρόσωποι μετέφεραν τις απόψεις της και έδωσαν εξηγήσεις, ενώ μετέφεραν και τον αδελφικό χαιρετισμό μαζί με αναμνηστικό δώρο της Α.Θ.Μακαριότητος με Γράμμα Αυτής προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη».

Κλείνοντας αυτό το άρθρο – ρεπορτάζ, οφείλω να επαναλάβω αυτό που έχω γράψει τουλάχιστον τρεις φορές στις παρεμβάσεις μου στην HuffPost.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την Ελλάδα. Ο ρόλος του στα γεγονότα του Σίνα δεν ήταν καθόλου καθαρός. Πάμπολλες πληροφορίες και πήγες αναφέρουν την εμπλοκή του σε όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε. Όπως επίσης είναι γνωστή και οι πάσης φύσεως δεσμοί του με τη Μόσχα, χωρίς περαιτέρω εξήγηση στο θέμα αυτό.

