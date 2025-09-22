Μετά το ταξίδι της στο Τέξας και τη Νέα Υόρκη στα τέλη Αυγούστου μαζί με την κόρη της Αμαλία και τον μεγαλύτερο γιο της Μάξιμο Κωστόπουλο, η Τζένη Μπαλατσινού επέστρεψε ξανά στη αμερικανική μητρόπολη. Αυτή τη φορά συνόδεψε εκείνη τον σύζυγο της, υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, ενώ μαζί τους ταξίδεψε και ο γιος τους, Παναγιώτης, που θα γίνει 5 ετών τα Χριστούγεννα.

Στην ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ο Βασίλης Κικίλιας, από τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Χάμπτονς, διακρίνεται η Τζένη Μπαλατσινού αλλά και ο γιος τους που πήρε την ευλογία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου μετά την Κυριακάτικη Λειτουργία.

Advertisement

Advertisement

Πριν από το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, ο Βασίλης Κικίλιας βρέθηκε στην Ουάσιγκτον όπου συναντήθηκε με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.