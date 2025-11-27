Τη Νίκαια (γνωστή σήμερα ως Ιζνίκ), 140 χλμ από την Κωνσταντινούπολη, θα επισκεφθούν την Παρασκευή ο Πάπας Λέων και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρώτου στην Τουρκία.

Η επίσκεψή τους σηματοδοτεί τα 1.700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, όπου οι πρώτοι εκκλησιαστικοί άρχοντες διατύπωσαν το Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας, το οποίο καθορίζει τις βασικές πεποιθήσεις των περισσότερων χριστιανών σήμερα.

Η Εκκλησία αναγνωρίζει ως οικουμενικές πέντε συνόδους της Πρώιμης Βυζαντινής Περιόδου. Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος έγινε στη Νίκαια το 325 και καταδίκασε το Αρειανισμό, διατύπωσε τα πρώτα 7 άρθρα του Σύμβολου της Πίστεως, καθόρισε τον τρόπο υπολογισμού του Πάσχα και εισήγαγε το κατά επαρχία μητροπολιτικό διοικητικό σύστημα. Η Β’ έγινε στην Κωνσταντινούπολη, η Γ’ στην Έφεσο, η Δ’ στη Χαλκηδόνα και η Ε’ στην Κωνσταντινούπολη.

Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος είχε συγκληθεί από τον Κωνσταντίνο τον Μέγα και με αυτήν η Εκκλησία εντάχθηκε επίσημα στις δομές της αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με αναφορές, 250 επίσκοποι και μεγάλος αριθμός πρεσβυτέρων, διακόνων και άλλων συνέρρευσαν στη Νίκαια από ολόκληρη τη Χριστιανοσύνη. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας κήρυξε την έναρξή της και προήδρευε στις συνεδριάσεις- κάτι που καθιέρωσε την ιερατική εικόνα του ηγεμόνα, η οποία διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (στην ουσία, ο Κωνσταντίνος συνέδεσε την κοσμική εξουσία με την Εκκλησία), ενώ παράλληλα ο χριστιανισμός καθιερώθηκε ως βασικός πυλώνας της αυτοκρατορίας.

