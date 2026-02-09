Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξαν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με ξεκάθαρη άρνηση συνεργασίας της ΝΔ με κόμματα δεξιότερα του κυβερνητικού χώρου και ταυτόχρονη αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ για το ενδεχόμενο μετεκλογικών ισορροπιών.

Η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε ευθέως σε παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εξετάζει κυβερνητική σύμπραξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο ή την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Advertisement

Advertisement

Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι η ΝΔ «δεν θα πάει με τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου», απευθύνοντας παράλληλα πολιτικό μήνυμα προς τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και θέτοντας στο κάδρο το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ως πιθανό συνομιλητή για κυβερνητική σταθερότητα.

Η τοποθέτηση Γεωργιάδη δεν περιορίστηκε σε μια απλή διάψευση σεναρίων. Αντίθετα, είχε σαφή πολιτική στόχευση: Να απομακρύνει τη ΝΔ από τα δεξιότερα κόμματα.Να αφήσει ανοιχτό δίαυλο προς το ΠΑΣΟΚ. Να απαντήσει δημόσια σε παρεμβάσεις που ζητούσαν ξεκάθαρη θέση συνεργασιών

Σε παράλληλες παρεμβάσεις, κυβερνητικά στελέχη έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η σταθερότητα θα μπορούσε να προκύψει μέσω συνεργασιών με κόμματα του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου, επιβεβαιώνοντας την πολιτική κατεύθυνση που περιγράφεται από τις πρόσφατες δηλώσεις.

Το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο

Η συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας αποκτά βαρύτητα ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, όπου η επίτευξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας θα παραμείνει κρίσιμο ζητούμενο, δεδομένου ότι για σχηματισμό κυβέρνησης απαιτούνται 151 έδρες στη Βουλή.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι δημόσιες τοποθετήσεις για πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους λειτουργούν ως πολιτικά σήματα τόσο προς το εκλογικό σώμα όσο και προς τους πιθανούς συμμάχους της επόμενης ημέρας.

Γιατί έχει σημασία τώρα

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναδεικνύει τρία βασικά στοιχεία της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας:

Πόλωση στον χώρο δεξιά της ΝΔ Αναζήτηση σταθερών συνεργασιών στο κέντρο Δημόσια «χαρτογράφηση» μετεκλογικών σεναρίων

Με τις πολιτικές ισορροπίες να παραμένουν ρευστές, κάθε δήλωση κορυφαίου στελέχους αποκτά αυξημένο ειδικό βάρος – ιδιαίτερα όταν αφορά το ποιοι αποκλείονται και ποιοι παραμένουν στο τραπέζι των πιθανών συνεργασιών.