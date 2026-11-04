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Η απώλεια της πρόσβασης στα κεφάλαια του κινήματος απειλεί άμεσα την κάλυψη βασικών λειτουργικών εξόδων, όπως η καταβολή μισθών και η πληρωμή ενοικίων.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, απηύθυνε έκκληση στους υποστηρικτές για έκτακτη οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της δράσης του κινήματος.

Παρά την απουσία αιτιολόγησης από την τράπεζα, το κίνημα δεν διαθέτει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η απόφαση υποκινήθηκε από πολιτικά κίνητρα.

Το DiEM25 βρίσκεται πλέον σε διαδικασία αναζήτησης νέου τραπεζικού ιδρύματος για τη διαχείριση των πόρων του.

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Το αιφνίδιο κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού του DiEM25 καταγγέλλει ο Γιάνης Βαρουφάκης, προειδοποιώντας ότι η απόφαση απειλεί την ομαλή λειτουργία του πανευρωπαϊκού κινήματος, καθώς δυσχεραίνει την κάλυψη βασικών εξόδων, όπως η μισθοδοσία και το ενοίκιο. Για τον λόγο αυτό, απευθύνει έκκληση στους υποστηρικτές του να συνεισφέρουν οικονομικά, μέσω έκτακτης καμπάνιας συγκέντρωσης χρημάτων.

Όπως ανακοίνωσε το DiEM25, στις 8 Οκτωβρίου η τράπεζα με την οποία συνεργαζόταν έκλεισε τον λογαριασμό του στο Βέλγιο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ενημέρωση. Το περιστατικό έγινε γνωστό στις 3 Νοεμβρίου, με το κίνημα να αναφέρει ότι έχει στερηθεί την πρόσβαση σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

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DiEM25: Η τράπεζά μας στις Βρυξέλλες μας έκλεισε τον λογαριασμό στο οποίο μπαίνουν οι μικρές εισφορές δεκάδων χιλιάδων μελών μας, από όλη την Ευρώπη – χρήματα με τα οποία λειτουργεί το κίνημα. Ξαφνικά. Χωρίς σκεπτικό ή προειδοποίηση… https://t.co/A2G0dDKRph — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) November 3, 2026

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 εξήγησε ότι μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού συγκεντρώνονταν οι μικρές συνδρομές και δωρεές δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών από όλη την Ευρώπη, οι οποίες αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του κινήματος.

Οι αιχμές για πολιτική φίμωση

Το DiEM25 εκφράζει στην ανακοίνωσή του ανησυχία για την απόφαση της τράπεζας, εντάσσοντάς την σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πιέσεων απέναντι σε πολιτικές δυνάμεις που αντιδρούν στην αυταρχική πορεία της Ευρώπης.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει σημαντικά οικονομικά προβλήματα στο κίνημα, το οποίο αδυνατεί προς το παρόν να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα χρήματα του λογαριασμού.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του DiEM25, Έρικ Έντμαν, ανέφερε ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν αιτιολόγησε την απόφασή του, ενώ δεν έκανε δεκτό ούτε το αίτημα για παράταση. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, το κίνημα δεν διαθέτει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το κλείσιμο του λογαριασμού συνδέεται με πολιτικά κίνητρα.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

Στο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε το ΜέΡΑ25 αναφέρει «Η τράπεζά μας έκλεισε τον λογαριασμό μας ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση. Η συστηματική προσπάθεια φίμωσης όσων αντιστέκονται στην αυταρχική στροφή της Ευρώπης έφτασε πλέον και στο DiEM25. Η δυνατότητά μας να καταβάλλουμε μισθούς, να καλύπτουμε το ενοίκιο των γραφείων μας και να διατηρούμε τη λειτουργία μας σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο». Ακόμα, τονίζεται: «Δεν θα μείνουμε όμως με σταυρωμένα τα χέρια: κάντε μια δωρεά στο ταμείο έκτακτης ανάγκης, με το οποίο θα στηρίξουμε τον αγώνα μας μέχρι να ανακτήσουμε τα χρήματα από τον κλεισμένο λογαριασμό μας».

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Η τράπεζά μας έκλεισε τον λογαριασμό μας ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση. Η συστηματική προσπάθεια φίμωσης όσων αντιστέκονται στην αυταρχική στροφή της Ευρώπης έφτασε πλέον και στο DiEM25. Η δυνατότητά μας να καταβάλλουμε μισθούς, να καλύπτουμε το ενοίκιο των γραφείων μας… pic.twitter.com/yOflkb0edd — ΜέΡΑ25 (@mera25_gr) November 3, 2026

Κίνδυνος για μισθούς, εισφορές και ενοίκια

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το DiEM25 ξεκίνησε έκτακτη εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης, απευθυνόμενο στα μέλη και τους υποστηρικτές του, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις άμεσες υποχρεώσεις του μέχρι να βρεθεί λύση.

Όπως εξήγησε ο Έρικ Έντμαν, το κίνημα διατηρεί γραφεία στο Βέλγιο, όπου απασχολεί δύο εργαζομένους. Η αδυναμία πρόσβασης στα χρήματα δημιουργεί αβεβαιότητα για την έγκαιρη καταβολή των μισθών, των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και του ενοικίου των γραφείων.

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Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση νέου τραπεζικού ιδρύματος στο Βέλγιο. Το DiEM25 δεν έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής ποια τράπεζα προχώρησε στο κλείσιμο του λογαριασμού, επικαλούμενο νομικούς περιορισμούς.

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