Πάνος Κολιοπάνος και Τέρενς Κουίκ τρόλαραν τις κυβερνητικές εξαγγελίες για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τις συγκρίσεις τιμών χωρίς ΦΠΑ και τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. Πρωταγωνιστής της κουβέντας ο υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης, που λόγω επωνύμου επιστράτευσε μέχρι και τον Ποπάι! Αντί για γαλοπούλα, σπανακόρυζο και σπανακόπιτες τυλιγμένες σε υπουργικές ανακοινώσεις! Από τις παλιές τυρόπιτες της μιάμισης δραχμής πέρασαν στο σημερινό πανάκριβο προφιτερόλ και το τιραμισού. Και το τελικό ερώτημα; Πότε θα γεμίσει το καλάθι των Χριστουγέννων; Προς το παρόν, γεμάτο παραμένει μόνο το καλάθι του μπάσκετ!

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HUFFROLLS Πάνος – Τέρενς: Από το καλάθι των Χριστουγέννων στο σπανάκι του Ποπάι! – ΒΙΝΤΕΟ

Πάνος Κολιοπάνος και Τέρενς Κουίκ τρόλαραν τις κυβερνητικές εξαγγελίες για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τις συγκρίσεις τιμών χωρίς ΦΠΑ και τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. Πρωταγωνιστής της κουβέντας ο υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης, που λόγω επωνύμου επιστράτευσε μέχρι και τον Ποπάι! Αντί για γαλοπούλα, σπανακόρυζο και σπανακόπιτες τυλιγμένες σε υπουργικές ανακοινώσεις! Από τις παλιές τυρόπιτες της μιάμισης δραχμής πέρασαν στο σημερινό πανάκριβο προφιτερόλ και το τιραμισού. Και το τελικό ερώτημα; Πότε θα γεμίσει το καλάθι των Χριστουγέννων; Προς το παρόν, γεμάτο παραμένει μόνο το καλάθι του μπάσκετ!