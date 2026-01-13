Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν τα συμβαίνοντα με τις «ορέξεις» του Αμερικανού Προέδρου, τα γεγονότα στο Ιράν και πώς τα αναλύει κορυφαίος Ρώσος αναλυτής, αλλά και με το ερώτημα του Πάνου Κολιοπάνου για το ποια θα μπορούσε να είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Στην τρελή κουβέντα μπαίνουν και οι φήμες για τον ποιόν σπρώχνει η Αθήνα για τις προεδρικές εκλογές στη Κύπρο και το προφίλ του συγκεκριμένου που του χρεώνουν πολλά.

HUFFTROLLS: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα – Ο «πάρτα όλα» Τραμπ – Τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν – Ο υποψήφιος για την Κύπρο

