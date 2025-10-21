Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, αποφάσισαν να «καπελώσουν» κοκκινόμαυρα τη συζήτησή τους για σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Μιλάνε για τα αποτελέσματα της κάλπης στα κατεχόμενα με μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για τον ρόλο Τραμπ στο Κυπριακό και σχέσεις του με Κυριάκο Μητσοτάκη και τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που ρίχνει χαστούκια απαξίωσης των πολιτών σε κόμματα, συνδικάτα και (με το χειρότερο ποσοστό) στα ΜΜΕ.

HUFFTROLLS: Μια συζήτηση που ξεκινά φορώντας κόκκινο τραμπικό καπέλο και μαυρό για καμήλες – Βίντεο

