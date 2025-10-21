Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, αποφάσισαν να «καπελώσουν» κοκκινόμαυρα τη συζήτησή τους για σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Μιλάνε για τα αποτελέσματα της κάλπης στα κατεχόμενα με μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για τον ρόλο Τραμπ στο Κυπριακό και σχέσεις του με Κυριάκο Μητσοτάκη και τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που ρίχνει χαστούκια απαξίωσης των πολιτών σε κόμματα, συνδικάτα και (με το χειρότερο ποσοστό) στα ΜΜΕ.
HUFFTROLLS: Μια συζήτηση που ξεκινά φορώντας κόκκινο τραμπικό καπέλο και μαυρό για καμήλες – Βίντεο
Το Hufftrolls της Τρίτης με τα σχόλια των δημοσιογράφων Τέρενς Κουίκ και Πάνου Κολιοπάνου
array(0) { }
NEWSROOM - HUFFPOST
21 Οκτωβρίου 2025 • 06:13
Advertisement
Advertisement
Προτείνετε μια διόρθωση
Πείτε το στην HuffPost