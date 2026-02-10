Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, συζητούν για την αυριανή συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Άγκυρα, μετά από δύο χρόνια συνεχών αναβολών. Τί προβλέπουν και τί ελπίζουν να κάνει ο Πρωθυπουργός. Επιπλέον σχολιάζουν τους κεραυνούς που εκτοξεύει από την Κύπρο ένας Μάκης, υπουργός στο τωρινό του επάγγελμα, που δεν συμπαθεί το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης. Αλλά δεν ξεχνούν να τρολάρουν και τον Ντόναλντ Τραμπ που σώνει και καλά θέλει να γίνει Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη, που ακούει στον βαφτιστικό όνομα «Αντόνιο».

HUFFTROLLS: Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν για να ‘χουμε να λέμε και να μένουμε στα ίδια – Μάκης με τους κεραυνούς από τη Κύπρο – Τραμπ νέος ΓΓ ΟΗΕ

