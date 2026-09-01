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Τρέξτε να προλάβετε τα φθηνά μακαρόνια πριν αδειάσουν τα ράφια! Κάπως έτσι ξεκινούν οι HUFFTROLLS, με Κολιοπάνο και Κουίκ να «γιορτάζουν» τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ.

Μετά σοβαρεύουν – όσο μπορούν. Οι Γκρίζοι Λύκοι στην Κομοτηνή φέρνουν το ερώτημα: τι θα συνέβαινε αν Έλληνες έκαναν αντίστοιχη παρέλαση στην Κωνσταντινούπολη;

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Και από τα «ήρεμα νερά» περνούν στα βαθιά της πολιτικής: Τσίπρας και Σαμαράς δέχονται πυρά. Τυχαίο ή τους φοβούνται;

Στο μενού Ανδρουλάκης, ΔΕΘ, δημοσκοπήσεις και φυσικά… ατελείωτο τρολάρισμα.