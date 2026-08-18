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Στο νέο επεισόδιο των HuffTrolls, Πάνος Κολιοπάνος και Τέρενς Κουίκ βάζουν στο στόχαστρο τα «θαλάσσια πάρκα» του Ερντογάν και την απάντηση της Αθήνας.

Ένα τουρκικό ΦΕΚ δεν μπορεί να ξανασχεδιάζει το Αιγαίο με συντεταγμένες που θίγουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Καστελόριζο, Λήμνος και «Γαλάζια Πατρίδα» δεν αντιμετωπίζονται μόνο με ανακοινώσεις.

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Με χιούμορ αλλά και σοβαρές αιχμές, οι HuffTrolls ρωτούν: γιατί η Ελλάδα δεν απαιτεί άμεση ευρωπαϊκή κινητοποίηση;

Γιατί απέναντι στα τετελεσμένα του Ερντογάν δεν αρκούν τα «ήρεμα νερά» και τα λογάκια. Χρειάζονται πολιτικές υπογραφές και κυρίως, πράξεις.