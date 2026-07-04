Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο βουλευτής Μακάριος Λαζαρίδης αμφισβήτησε τη νομιμότητα της απόσπασης της Θεοδώρας Αϊβάζογλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, κάνοντας λόγο για έλλειψη δημοσιότητας στη «Διαύγεια» και αδιαφανείς διαδικασίες.

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης απέρριψε τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η απόσπαση της συζύγου του έγινε νόμιμα για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών κατόπιν επίσημης πρόσκλησης.

Φαραντούρης τόνισε τα επαγγελματικά προσόντα της συζύγου του και διευκρίνισε ότι η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει αναρτηθεί κανονικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Οι επικριτές της διαδικασίας ζητούν τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων και των κριτηρίων επιλογής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υπόθεση της απόσπασης της Θεοδώρας Αϊβάζογλου, συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άνοιξε έναν κύκλο ερωτημάτων, δημοσιευμάτων και πολιτικών σχολίων.

Η υπόθεση ξεκίνησε από ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του Μακάριου Λαζαρίδη υποστηρίζει ότι η μετάβαση της Θεοδώρας Αϊβάζογλου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε αρκετές ημέρες πριν εκδοθεί η σχετική προκήρυξη του υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημόσιων υπαλλήλων. Παράλληλα, σημειώνει ότι η διαδικασία δεν αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Advertisement

Advertisement

Ο βουλευτής της ΝΔ δημοσιεύει έγγραφο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το οποίο η αποσπασμένη υπάλληλος θα λάβει, εκτός από τη μισθοδοσία της, πρόσθετες αποδοχές ύψους 245.700 ευρώ για τη διετία 2027-2029.

Στην ίδια ανάρτηση απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς τον κ. Φαραντούρη, καλώντας ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, να τοποθετηθούν για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης αναφέρει:

«Κύριε Νίκο Φαραντούρη θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας Θεοδώρα Αϊβάζογλου αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μάλιστα η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε αρκετές ημέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να δημοσιευθεί στη “Διαύγεια”! Να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η σύζυγός σας θα λάβει για τη διετία 2027-2029 επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ! Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πουν για τον ευρωβουλευτή τους;»

Η πλήρης απάντηση του Νίκου Φαραντούρη

Σε απάντηση του δημοσιεύματος της εφημερίδας «Δημοκρατία» και των συναφών αναφορών που ακολούθησαν, σχετικά με την απόσπαση της συζύγου μου, Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζω τα εξής:

Advertisement

Η Θεοδώρα Αϊβάζογλου είναι καταξιωμένη οικονομολόγος, απόφοιτος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του LSE με υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Η απόσπασή της έγινε νόμιμα, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ), με αριθμό πρωτοκόλλου 8002/22.12.2025, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών στελέχωσης της Μονάδας Οικονομικής Πολιτικής και με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους. Η πρόσκληση εκδόθηκε λόγω του αυξημένου και κρίσιμου φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζει η ΜΕΑ το 2026, εν μέσω κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 και της ελληνικής συμμετοχής σε θέματα ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, οικονομικής διακυβέρνησης και δημοσιονομικής πολιτικής. Η ίδια η ΜΕΑ ζήτησε την άμεση ενίσχυση της Μονάδας Οικονομικών με εξειδικευμένο προσωπικό, και η Θεοδώρα Αϊβάζογλου, μαζί με ένα ακόμη εξειδικευμένο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, επιλέχθηκε βάσει των απολύτως αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών των συναρμόδιων Υπουργείων. Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε. Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε αντίθεση με όσα αναληθώς γράφονται.

Η Θεοδώρα Αϊβάζογλου είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των αποφάσεων και την επιχειρησιακή έρευνα από το κορυφαίο πανεπιστήμιο οικονομικών επιστημών, London School of Economics. Μετά την αποφοίτησή της εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στο Λονδίνο και την Αθήνα και ανέλαβε το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ. Κατόπιν επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε το 2004 στο Υπουργείο Οικονομικών και σήμερα διαθέτει 22 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Έχει υπηρετήσει σε καίριες επιτελικές θέσεις, όπως στη Διεύθυνση Ελέγχων, στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και στη Διεύθυνση Εισπράξεων. Έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της ελληνικής φορολογικής διοίκησης σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας και έργα του προγράμματος Fiscalis, με αντικείμενο τη διαχείριση φορολογικών κινδύνων, τη φορολογική συμμόρφωση στην ψηφιακή εποχή, την ανάλυση κινδύνου, τη στοχοθέτηση ελέγχων και τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Έχει επίσης διατελέσει στέλεχος της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Τον Νοέμβρη 2025 επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Εθνική Εμπειρογνώμων, προτίμησε ωστόσο να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της ΜΕΑ για να συνδράμει την Ελλάδα εν όψει των δύσκολων τεχνικών διαπραγματεύσεων. Μιλάει 3 γλώσσες.

Advertisement

Είμαι περήφανος που η σύζυγός μου αγωνίζεται, παράλληλα με μια τόσο απαιτητική επαγγελματική δραστηριότητα, να είναι ταυτόχρονα η εκπληκτική μητέρα των τριών παιδιών μας και μια σπάνια σύντροφος. Σε μια εποχή που οι γυναίκες καλούνται να αποδείξουν καθημερινά ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα, η Δώρα αποτελεί πρότυπο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Είναι αποτέλεσμα δύναμης, οργάνωσης και αποφασιστικότητας.

Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό, γυναίκες σαν τη Δώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα, που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή, κατά δήλωσή τους, ήταν «όμορφοι», και που κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Δεν ήμασταν, δεν είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε όλοι ίδιοι.

Advertisement

Νικόλας Φαραντούρης

Άρα έκλεισε το θέμα;

Η απάντηση Φαραντούρη είναι αναλυτική και υπερασπιστική. Όμως, επειδή μιλάμε για δημόσια διοίκηση, δημόσιο χρήμα και συγγενικό πρόσωπο πολιτικού, η καλύτερη απάντηση δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι η πλήρης δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων: πρόσκληση, ΚΥΑ, ανάρτηση στη «Διαύγεια», κριτήρια επιλογής, υπηρεσιακή διαδρομή της διαδικασίας.

Υπάρχει πολιτική ουσία;

Βεβαίως. Όμως χρειάζεται μέτρο. Τίποτα δεν καταργεί τον δημόσιο έλεγχο. Αντιθέτως, τον κάνει πιο χρήσιμο, γιατί προστατεύει (στη συγκεκριμένη περίπτωση) και τον ίδιο και τη σύζυγό του από σκιές. Και γενικά το κάθε πολιτικό πρόσωπο. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, εάν ανοίξει πραγματικά ο φάκελος των συζύγων, παιδιών, συγγενών και κομματικών φίλων που κατά καιρούς έχουν βρεθεί σε γραφεία, οργανισμούς, αποστολές, αντιπροσωπείες και θέσεις γύρω από πολιτικά πρόσωπα, τότε το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να κοιταχτεί πολύ βαθιά στον καθρέφτη.

Advertisement

Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να μη χρειάζεται κανείς να αναρωτιέται. Όλα στο φως. Όλα στη «Διαύγεια». Όλα με κανόνες. Για όλους.

Advertisement